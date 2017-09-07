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В Гомеле ищут дом для аистов

  • 07 сентября 2017, 15:52
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Необычное предложение появилось на странице Гомельского общества защиты животных «Доброта». На этот раз дом ищут не для кошек и собак, а для... аистов.

— Если у вас ЕСТЬ практически ВСЁ для комфортной жизни, но НЕТ СЧАСТЬЯ — мы знаем КАК вам ПОМОЧЬ, — уверяют волонтеры. — Аист всегда символизировал счастье, лад и достаток в доме. Подарите дом одному из наших крылатых, но, к сожалению, травмированных, странников и счастье навсегда поселится в вашем доме!


Желающие приютить необычного питомца могут обратиться по телефону +375 (29) 344-39-14.


gomel.today
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Места: Гомель (20197)

Метки: Общество (27374)

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