В Гомеле ищут дом для аистов

Необычное предложение появилось на странице Гомельского общества защиты животных «Доброта». На этот раз дом ищут не для кошек и собак, а для... аистов.

— Если у вас ЕСТЬ практически ВСЁ для комфортной жизни, но НЕТ СЧАСТЬЯ — мы знаем КАК вам ПОМОЧЬ, — уверяют волонтеры. — Аист всегда символизировал счастье, лад и достаток в доме. Подарите дом одному из наших крылатых, но, к сожалению, травмированных, странников и счастье навсегда поселится в вашем доме!





Желающие приютить необычного питомца могут обратиться по телефону +375 (29) 344-39-14.