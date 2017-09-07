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В Гомеле разыскивают мужчин, которые подозреваются в краже мобильного телефона в банке

  • 07 сентября 2017, 15:37
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2 сентября в отделении «Беларусбанка» по адресу ул. Карповича, 28 пропал мобильный телефон.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, которые могут быть причастны к краже.


Если вам что-либо известно о данных людях, просьба сообщить по телефонам +375 (29) 391-32-06 или 102.


gomel.today
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