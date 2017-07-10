Школьные базары в Гомельской области начнут работать с 15 июля

Постоянно действующие школьные базары начнут работать в Гомельской области с 15 июля, сообщила корреспонденту БелТА первый заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Галина Горбачевская.

Подготовка торговой сети региона к школьному сезону завершается. «В настоящее время формируются торговые запасы потребительских товаров: школьно-письменных принадлежностей, швейных, трикотажных изделий, обуви, галантерейных товаров и т.д. Активная торговля этим ассортиментом начнется с 15 июля. С этого же дня во всех районах области откроются 35 постоянно действующих школьных базаров», — отметила Галина Горбачевская.

Широкий ассортимент товаров к новому учебному году предложат «Уголки школьника», которые будут оформлены в более чем 900 объектах торговли по всей области.

С 5 августа начнут работу школьные ярмарки выходного дня с участием промышленных предприятий и торговых организаций. К примеру, в Гомеле на площади Восстания необходимые для школьников товары можно будет приобрести 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 августа.

Всего в этом сезоне запланировано проведение около 200 ярмарочных мероприятий, где покупателей ожидает широкий выбор продукции отечественного и импортного производства.

«Основной приоритет — предоставить товары по доступным ценам для всех слоев населения. Торговая надбавка, применяемая к школьной продукции, в магазинах, павильонах, торговых центрах в среднем по области составит около 25%. Многие организации при формировании розничной цены приняли решение установить торговую надбавку на уровне 15%. Также с поставщиками прорабатывается вопрос снижения отпускной цены», — пояснила Галина Горбачевская.

В главном управления торговли и услуг облисполкома подсчитали примерную стоимость экипировки школьников. Так, комплект, включающий одежду и обувь для школы и занятий спортом, бумажно-беловые и канцелярские товары, ранец или сумку, для мальчика младшего школьного возраста обойдется от Br176 до Br465, для девочки — от Br206 до Br530. Для учеников старших классов — от Br233 до Br533 для мальчика и от Br267 до Br627 для девочки.

Планируется, что расширенная торговля товарами для школьников будет проходить до 15 сентября, однако при необходимости сроки будут продлены.