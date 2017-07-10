Житель Гомельского района задержан с 16 граммами героина

В Гомельском районе задержан местный житель, у которого изъято 16 граммов героина.
Инцидент произошел в пригороде областного центра — на улице Добрушской. Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома констатирует факты:
— Сотрудниками управления наркоконтроля и противодействия торговли людьми УВД совместно с коллегами из Новобелицкого РОВД задержан житель деревни Березки Гомельского района. При личном досмотре у него обнаружено и изъято 16,17 грамма героина. Молодой человек задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело.
Известно, что 34-летний С. нигде не работает и ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Другие подробности в интересах следствия пока не разглашаются. Стоит отметить, героин относится к разряду «тяжелых», особо опасных наркотиков. 16 граммов данного вещества можно считать крупной партией.
В эти же сутки милиция задержала жителя Мозыря, в доме которого изъято более трех килограммов маковой соломки, пакет со шприцами, а также компоненты и оборудование для приготовления экстракционного опия.
А в Гомеле тем временем начался суд над тремя местными жителями, которые занимались производством метамфетамина в подпольной нарколаборатории.
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