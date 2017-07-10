Фотофакт: на набережной Сожа повреждены плафоны трёх фонарей композиции «Маяк»

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  • 10 июля 2017, 13:37
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Композиция «Маяк» — одна из изюминок дворцово-паркового ансамбля. Излюбленное место для романтических свиданий, создания селфи. Уголок для улыбок, смеха.

Однако в прошедшие выходные у «Маяка» не только отдыхали. Кому-то явно захотелось похвастать своей силушкой перед дружками. От вандалов пострадали плафоны трёх фонарей: они едва не оторваны от опор.

В городе постоянно появляются новые архитектурные объекты. Создавая их на радость людям, авторы надеются на долгую жизнь, бережное отношение к ним. Во многие композиции вкладываются немалые финансовые средства. Восстановление разрушенного требует немалых вложений. Важно помнить об этом. И остановить руку того, кто покушается на красоту, созданную другими.





Евгения Владимирова, фото - Михаил Гут, Гомельские ведомости

Места: Гомель (19662)

Метки: Происшествия (10529)

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