Беллесозащита: На Гомельщине продолжают собирать радиоактивные грибы и ягоды

Более 40% грибов, собранных гражданами в зонах радиоактивного загрязнения в Гомельской области и отправленных на экспертизу, были с повышенным содержанием цезия-137, сообщили Sputnik в ГУ «Беллесозащита».
Загрязненными оказались не только грибы, представленные на проверку, но и ягоды — более 30% черники, собранной на Гомельщине, было радиоактивной.
Сотрудники государственных производственных лесохозяйственных объединений в июне текущего года начали проводить радиационный контроль дикорастущих ягод и грибов на территориях, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, лесхозов Гомельского и Брестского ГПЛХО.
«В результате было установлено превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах — 40,4% в гомельском и 6,3% в брестском хозяйствах», — сообщили в Беллесозащите.
Там также уточнили, что загрязненной радионуклидами оказалась и представленная на проверку черника — 31,4% и 9,1%.
По информации специалистов, все грибы и ягоды были собраны в первой зоне, где установлены знаки радиационной опасности.
Собеседники Sputnik напомнили, что гражданам следует собирать грибы и ягоды в лесах с наименьшим загрязнением почв. Кроме того, для безопасности дары леса следует проверять на содержание радионуклидов.
Самое обсуждаемое
Утверждены планы строительства в Гомеле на 2017 год
В Гомеле вводится экспериментальный троллейбусный маршрут №4 «Вокзал – Завод литья и нормалей»
Фотозагадка: во время Купалья рядом с Лукашенко сидела молодая брюнетка
Проник в общежитие и зашёл в незапертую комнату: гомельский школьник подозревается в убийстве 24-летнего мужчины
В больнице умерла 16-летняя пассажирка мотоцикла, пострадавшая в ДТП в Гомеле
«Отправлю в Петриков!» Гомельский выпускник-2017 рассказал, как в его ВУЗе проходило распределение
Суд не удовлетворил иск архитектора Сергея Ляпина к «Гомельской правде»