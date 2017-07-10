Подробности ночной аварии возле «Гиппо»: Mercedes сбил двоих подростков, один из них в реанимации

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  • 10 июля 2017, 11:22
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Подростки переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками.

Два подростка пострадали в результате аварии в Гомеле, 17-летний молодой человек находится в реанимации, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло в субботу около 23:25 на Речицком проспекте областного центра.

«Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на 17-летнего и 16-летнюю пешеходов», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что подростки переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками.

В результате аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу: после осмотра 16-летнюю девушку отпустили домой, а 17-летний парень был помещен в реанимационное отделение.


sputnik.by

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