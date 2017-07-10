Жара и грозы: погода в Гомеле на неделю

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  • 10 июля 2017, 11:15
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В ближайшую неделю в Гомеле ожидается +21°C – +25°C.

Настоящую летнюю жару омрачат грозы. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить всю неделю.


gomel.today

Места: Гомель (19662)

Метки: Погода (1637), Главное (5161)

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