«Семь лет за пьяное ДТП с летальным исходом. Справедливо?» Подробности резонансной аварии на Барыкина, в которой погиб человек

Справедливость наказания — вопрос, которым так или иначе задаются участники любого судебного процесса. Кто-то уходит из зала суда преисполненный удовлетворения, а кого-то переполняют горечь, гнев и бессилие. Именно эти чувства мучили читателя, обратившегося в редакцию ABW.BY.

«Какое наказание должен понести тот, кто с 3,28 (освидетельствовали через 4,5 часа после ДТП) промилле алкоголя в крови сбивает на автомобиле в городе с превышением скорости более чем на 20 км/ч насмерть человека, завершающего движение по пешеходному переходу?» — так начиналось письмо брата погибшего.

ДТП, произошедшее на ул. Барыкина в Гомеле февральским субботним вечером, разделило жизни сразу нескольких семей на до и после: на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит человек. «Скорая» не потребовалась — мужчина-пешеход скончался на месте. Впоследствии выяснилось, что водитель Subaru Legacy, совершивший наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения и даже не снизил скорость перед знаком пешеходного перехода.

Итоги судебного процесса, состоявшегося 23 мая 2017 года, вызвали у потерпевшей стороны недоумение и массу вопросов. 7 лет колонии-поселения за ДТП с летальным исходом с отягчающими обстоятельствами — почему? Именно это и побудило брата погибшего мужчины написать нам с просьбой осветить эту ситуацию и разобраться в произошедшем.

«Прежней жизни больше нет»

Даже сейчас, по прошествии нескольких месяцев, Евгению неприятно возвращаться в памяти в тот вечер, когда он узнал, что случилось на роковом переходе и что брата больше нет.

«Наши семьи были очень дружными, — рассказывал мужчина, — мы раз в месяц собирались за общим столом, а созванивались и вовсе каждый день. Теперь у нас нет больше душевных разговоров, нам вообще резко не о чем стало говорить, понимаете? И при встречах мы только плачем».

Вдова погибшего Зоя Иосифовна до сих пор не может принять произошедшее. С мужем они прожили 29 счастливых лет, воспитали сына. Казалось бы, вся жизнь впереди. Но ей суждено было увидеть смерть мужа — Юрий погиб под колесами чужого авто у нее на глазах.

По словам женщины, ее супруг всегда был очень осторожен при переходе дороги. «Сколько лет мы были вместе, Юра, переходя дорогу, всегда — всегда! — брал меня за руку. А тогда почему-то отпустил. Неужели чувствовал что-то?»

В тот вечер Юрий и Зоя возвращались домой из гостей. Зоя так и не поняла, откуда появился автомобиль, — все произошло практически мгновенно. Вот они переходят дорогу, вот муж немного обгоняет ее, вот она видит приближающийся на бешеной скорости автомобиль и пытается окликнуть мужа, но уже в следующую секунду — будто порыв ветра и глухой удар. Все. Когда она подбежала к мужу, тот уже не дышал. «Хоть не мучился», — с горечью говорит женщина. Водитель даже не затормозил перед тем, как сбил человека.





На следственном эксперименте близкие и родные обвиняемого Артура С. предприняли попытку пообщаться с потерпевшей стороной. Следователь вызвался передать их предложение. Но вдова погибшего, оскорбленная тем, что на разговор предлагала выйти не законная, а гражданская жена обвиняемого, от общения отказалась. Кроме того, женщина заверила, что вопрос был поставлен таким образом, будто ей, потерпевшей, нужно было подходить общаться с обвиняемым. И она твердо сказала «нет».

В суде водитель признал свою вину полностью и выразил согласие компенсировать потерпевшей стороне сумму морального ущерба, которую назначит суд. Но Евгений, брат погибшего, уверен: мужчина не раскаивается в содеянном, выводов он никаких не сделал, а наказание — лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет и лишение свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения — счел смехотворным.

По словам Евгения, первыми словами прокурора были: «Ну вы же понимаете, это не резонансное дело». Вдова погибшего подтвердила в телефонном разговоре, что такие слова прокурора действительно имели место, но сразу поправилась, что этим же прокурором была направлена апелляционная жалоба по ужесточению приговора: «Это хороший человек, я не хочу никому навредить и не хочу навредить процессу». Впоследствии измученная переживаниями женщина от общения с нами отказалась.

Колонии не боится

Мы пообщались также с гражданской супругой обвиняемого, которая проходила свидетелем по делу. Наталья, несмотря на преступление, совершенное ее близким человеком, не живет под гнетом общественного осуждения. Напротив, все знакомые и друзья, даже соседи, по ее словам, поддерживают их, сочувствуют и желают, чтобы Артур как можно скорее вернулся домой. «Просто он хороший человек, — объясняет Наталья. — Это не оправдывает того, что он сделал, но и сурового наказания он не заслуживает тоже».

В тот февральский вечер трагических событий могло и не произойти. Артур находился дома и не собирался никуда ехать, но ему позвонила знакомая и попросила отвезти ее с подругой на встречу однокурсников. Мужчина согласился. По дороге они захватили с собой еще одного человека, а по приезде Артура уговорили остаться.

Уже на суде обвиняемый говорил, что выпил в тот вечер примерно 0,5 л водки и, чтобы ему не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, друзья вызвали ему трезвого водителя, который должен был доставить выпившего мужчину домой. Но по дороге все пошло не так. По словам обвиняемого, между ним и вызванным для него водителем возник конфликт, вследствие которого он попросил водителя выйти из машины и пересел за водительское сиденье сам. Но добраться домой в тот вечер так и не смог, потому что на освещенной ровной улице сбил насмерть человека.





Свидетельские показания относительно освещенности улицы расходятся: одни утверждали, что фонари горели через один, другие уверенно говорили о том, что освещенность улицы была хорошей.

О потерпевшей стороне Наталья говорит с неприязнью, хотя и понимает степень чужого горя. Но отказ вдовы погибшего общаться с ней неприятно задел. На вопрос, собиралась ли она предложить семье погибшего мужчины какую-то материальную компенсацию, женщина ответила, что нет, так как у них с мужем нет сбережений. Она пояснила это тем, что у Артура открыто ИП по ремонту бытовой техники, он работает на себя, но денег особых его дело не приносит.

В прошлом месяце Наталья была в СИЗО № 3, где в настоящий момент содержится Артур, и рассказала, что мужчина говорит, что колонии не боится. Если ему скажут сидеть — будет сидеть, вот только штраф семье погибшего ему проще будет выплатить из колонии-поселения, так как там человек должен содержать себя сам, а за решеткой у него будет трехразовое питание и все.

В завершение разговора Наталья признала, что не знает, как повела бы себя на месте пострадавшей стороны в аналогичной ситуации. «Это общее горе», — сказала она.

В настоящий момент обе стороны подали апелляционные жалобы на обжалование приговора: потерпевшая ратует за реальный срок, сторона обвиняемого настаивает на смягчении назначенного ему наказания. Дело все еще на рассмотрении.