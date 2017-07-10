Репортаж с авторынков Гомеля: «Когда у людей зарплаты в 300 рублей, денег на машину не остается»

Чем живут авторынки регионов? Можно ли там найти интересную машину для покупки? Как в современных условиях выживают продавцы запчастей? Чтобы ответить на эти вопросы, журналисты abw.by отправились в Гомель, где посетили два авторынка.

Субботним утром приезжаем на авторынок «Осовцы» и удивляемся запустению. Большая часть точек по продаже запчастей закрыта. Покупателей практически нет...

















Рядом находится единственная в городе площадка по продаже автомобилей. Заезд на нее продавцам машин по минским меркам стоит недорого — 8 рублей за выходные. Но машин практически нет. Их мы реально пересчитали за несколько секунд: всего в продаже 18 авто. Даже ряд ими полностью не заполнить! Покупателей мало...





В ноябре 2014-го года мы посещали эту площадку. Тогда показалось, что у рынка дела идут плохо и машины толком не продаются. Однако тогда рынок хотя бы работал, ряды были пусть не полностью, но более-менее заняты. Сейчас в продаже — считанные машины. Сколько рынок еще протянет?





В такой ситуации мы, журналисты, «запалились» мгновенно, все взгляды были направлены на нас. В них читалось удивление: «Что они тут делают, нечего же здесь снимать?» Но народ здесь очень доброжелательный, никто слова против съемки не сказал, и даже общались охотно. Хотя в тех же «Ждановичах» всегда есть ощущение, что отдельные личности не против тебе разбить камеру.





«Что с рынком? Умирают «Осовцы», — говорит один из продавцов. — Машин мало, так как некоторые уехали в Минск, другие продают по объявлениям. Но в Минске машины дороже. Тут реально можно неплохо скинуть цену — и на три, и даже на пять «соток».

«На прошлых выходных было под 50 машин, которые стояли почти в два ряда, а в эти совсем как-то "жиденько", — говорит продавец старенького, но внешне аккуратного Megane. — Да, машин мало, но по объявлениям поездишь — и ничего не найдешь, "дрова" одни продаются. Тут хоть выбор есть "живых" машин, да и проехать на них можно без проблем — площадка большая. Минск переманил продавцов, цены в столице выше — продать машину там можно быстрее и дороже. В "Малиновке" цены чуть выше, в "Ждановичах" чуть ниже, но стоимость заезда там немалая. Ну, и сами знаете, летом машины сложно продаются, весной на рынке ситуация была лучше».









В основном здесь стоят местные машины. Но как минимум две были пригнаны — Peugeot 408 за 9800 долларов из России (при этом еще на российских «номерах») и Volkswagen Passat B7 за 16.000 из Европы.

«Машин мало привозят, невыгодно это сейчас, — продолжает рассказ продавец. — Из России тоже смысла особого нет, даже не смотря на ее близость. Из Европы? Сертификацию ввели, за нее еще заплати помимо "растаможки" и утильсбора... Как будет ситуация развиваться дальше, пока не понятно. Многие продавцы запчастей к тому же закрылись. В основном сейчас запчасти по интернету заказывают из Минска — цены такие же, просто выбора намного больше. И доставка быстрая: ты сегодня деталь заказал — завтра она уже приехала».

«Одну машину сегодня уже продали, небольшое шевеление есть, — говорит продавец. — В основном смотрят недорогие машины до 5 тысяч долларов. Сегодня здесь есть выбор авто от 2500 до 16.000 долларов. На прошлых выходных стоял один внедорожник за 18.000. Сегодня его не видно, возможно, продали. Сами цены на машины, как видите, немного растут. А вот зарплаты — нет. Гомельчане слабо живут. Впрочем, как и все сейчас».

















«Что стало с рынком?, — говорит один из продавцов запчастей. — А вы скажите, что стало в Беларуси с заводами? Все тоже самое. Закрываются заводы — закрываются и магазины. Раньше рынок полноценно работал, очереди были и целые толпы. Сегодня, как видите, покупателей нет, поэтому многие закрылись».

«Какой теперь спрос? — говорит продавец запчастей для "Жигулей". — Людей нет, всем не до машин. Летом еще будем работать, а там будет видно. Возможно, закроемся. И так только по выходным продаем».













Следующий рынок находится на улице Ефремова. Машины здесь не продаются, стоят только павильоны с запчастями. Но здесь уже внешне все не так печально. Покупатели есть, большая часть точек открыта.









Что в Осовцах, что на Ефремова, обращает на себя внимание количество точек по продаже запчастей к «Москвичам» и «Жигулям». Их уж очень много! В Минске такого нет, а в Гомеле — очень много запчастей к российским и советским автомобилям.









«Минчане богатые, свои "москвичи" выкинули, — говорит пожилой добродушный продавец у одного такого павильона. — А здесь из России до сих пор привозят дешево "Лады" и "Нивы" — денег нет, но ездить на чем-то надо. Спрос на запчасти к "классике" есть. Берем запчасти со складов в Минске. Вообще, ситуация не самая экономически благоприятная. Судите сами: раньше было 5 рынков в городе, сейчас осталось только 3, да и то еле-еле на плаву держатся. И только на этом рынке хоть какие-то покупатели есть. Заводы не работают, ни одна фабрика, людям не на что запчасти покупать. Вон, "Гомсельмаш" сдает свои помещения в аренду. Бедно здесь живут люди, поэтому и митинги здесь были одни из самых крупных этой весной».

«Берут даже "бэушные" тормозные диски — от безысходности, от безденежья, — говорит продавец подержанных запчастей — на его полке реально лежали ржавые "бэушные" диски. — Казалось бы, спрос на старые запчасти должен в условиях кризиса вырасти, но нет — даже у меня продажи упали».





«Когда у людей зарплаты в 300 рублей, денег на машину не остается, — говорят другие продавцы. — Покупают запчасти только тогда, когда машина реально становится колом. Да и то не факт, что человек в таком случае берется за ремонт — иногда он просто ставит машину на прикол до лучших времен. Продажи у нас упали — это чувствуется. Причем чаще стали смотреть самые дешевые запчасти. Хотя еще большой вопрос, что выгоднее — менять много раз низкокачественные китайские детали или устанавливать более качественные запчасти и менять их реже».





Казалось бы, в Минске на рынках тоже не самая экономически благоприятная ситуация, продавцы запчастей и автомобилей жалуются на слабые продажи. Но по сравнению с Гомелем столица реально живет лучше. Намного лучше. Это даже видно по автопарку. В разговорах с людьми чувствуется неуверенность в завтрашнем дне и реальное беспокойство по поводу экономической ситуации.