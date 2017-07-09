День рыбака на «Сильных Новостях». Вячеслав Климович о бард-рыбалке, тонкостях прикормки и летучих мышах-рыболовах

Сегодня неофициальный день рыболова. К этому дню мы решили подготовить для вас интервью с известным гомельским любителем рыбалки — автором множества песен, основателем фестиваля Бард-рыбалка, композитором — Вячеславом Климовичем, который также известен как Вячеслав Корса.

Чтобы интервью получилось настоящим, мы выбираемся со Славой на рыбалку: поговорить о рыбной ловле непосредственно на реке. Выезжаем даже не утром, а ночью, чтобы успеть добраться к месту до рассвета. Пункт нашего назначения — берег Сожа в районе Новой Гуты. Ловить будем «на фидер» — на леске закреплена небольшая «клеточка» с прикормкой, к ней привязан «поводок» со стандартной наживкой и крючком.

Приехав на место, осматриваем берег, находим подходящее место, и Слава начинает готовить снасти. На берегу не по-летнему прохладно — солнце уже начало выглядывать, но прогреть воздух под тенью речного обрыва не может. Мошка пытается нас сожрать, облепляя собой наши головы. Пока я снимаю залитую туманом реку, Слава рассказывает о приготовлении прикормки.

— Рыбалка начинается с того, что нужно замесить прикормку. Она должна взять в себя воду. Добавляем крупную фракцию, чтобы вода не быстро вымывала корм. Очень важно, чтобы вода, которой мы разбавляем, была из того же водоема, в котором мы будем ловить.





Слава сообщает, что уедем мы назад только тогда, когда смесь закончится. У нас около килограмма смеси, в которую мы добавляем сладкую кукурузу и запаренную перловку. Вячеслав, замешивая смесь, старается избежать комков, поясняя это тем, что рыбу нужно привлечь, а не накормить. Но при этом делится услышанным мнением, что на реке перекормить рыбу невозможно: накормленная стайка рыб быстро сменяется другой.

— Мой дед, старый рыбак, рассказывал, что раньше на Соже достаешь язя на горох, а у него этот горох аж изо рта торчит, а все равно хватает и садится на крючок. Дед говорил, что язя в Соже было немерено, но его перевели из-за его жадности к гороху. В 60-70-е годы ловили гораздо больше. Основная рыба тогда была не лещ, как сейчас, а язь.

У нас катастрофически не клюет. Чтобы как-то занять себя, мы по очереди забрасываем ультралегкий спиннинг, но удается вытянуть только двух мелких себельков, которых тут же отпускаем обратно в воду.





— Расскажи, как ты увлекся рыбалкой?

— Я ездил на рыбалку с дедом, который был заядлым и страстным рыбаком, пользующимся всеми достижениями прогресса. Вот я сейчас ловлю на фидер, получивший распространение в последние 15-20 лет. А мой дед уже тогда ловил на снасть, которая была очень схожа с фидером по своему устройству. Дед меня и подсадил на это дело — давно еще, году так в 85-м, когда мне было лет 12.

И после этого меня стало тянуть на рыбалку. Не столько за рыбой, сколько за уединением на реке. Я никогда не любил большие компании в таких случаях. У многих рыбалка ассоциируется с выпивкой на берегу, но для меня рыбалка процесс интимный, я предпочитаю заниматься рыбной ловлей в одиночестве.

Было много, конечно, успехов. Ловил всегда «по уму», по науке. Было время — почти не занимался рыбалкой, но, когда познакомился с современными разновидностями снастей, снова увлекся.





— А какой у тебя был самый большой улов?

— Три года назад я поймал щуку на ультралегкий спиннинг. Для тех, кто не понимает, скажу, что это очень деликатная снасть — он тоненький, сверхчувствительный, для ловли мелкой рыбы. И вот на этот спиннинг я поймал щуку весом в девять килограммов. Для меня это было большим событием.

Были, конечно, и другие крупные рыбы. Был лещ в районе двух килограммов неоднократно. Но щука, пожалуй, — мой звездный час.

— А какой у тебя был курьезный случай на рыбалке?

— Я ловил ночью прямо здесь, где мы сейчас. И постоянно у меня звонил колокольчик. Достаю из воды — все на месте: крючок, наживка. И никак я не мог понять, что ж это за поклевки такие. Выяснилось, что это летучие мыши, которые задевали леску.

— Расскажи, как тебе пришла в голову идея бард-рыбалки?

— Как и многие интересные вещи в мире, бард-рыбалка появилась абсолютно случайно. Фестиваль авторской песни в Славутиче (Украина) проходил в очень живописном месте на Кривой речке — протоке Днепра. Там всегда была очень хорошая рыбалка. Настолько, что я начал ездить на фестиваль не с гитарой, а с удочкой. Туда же приезжал замечательный украинский автор, одессит — Виктор Байрак. Мы с ним хорошо познакомились, пообщались именно на рыбалке. И как-то нам сказали организаторы, что больше не будут звать нас на фестиваль, мол, мы рыбу ловим, а не песни поем. Тогда мы подумали с Витей и решили объединить авторскую песню и рыбалку. Чтобы люди не только могли песни петь, но еще и рыбу ловить — абсолютно официально. Чтобы песенная и рыболовная программы были равноценны.





Идея требовала воплощения, и однажды ко мне обратился Сергей Кулагин — руководитель могилевского бард-клуба. Он рассказал, что хочет сделать на базе местной агроусадьбы фестиваль. А у меня давно была идея сдружить русскоязычных и белорусскоязычных авторов. Я был достаточно известен в русскоязычной тусовке и был в теме, но и знал много хороших белорусскоязычных авторов — того же Дмитрия Виноградова, Ольгу Терещенко, Алеся Камоцкого. Мне захотелось сделать двуязычный фестиваль, и я поделился этой идеей с Сергеем.





Когда мы обсуждали этот проект, в кабинет к Сергею зашел человек, который занимался этой агроусадьбой, и я спросил у него: «Как там рыбалка?», на что получил ответ: «Шикарная!». В этот момент я вспомнил про идею «бард-рыбалки» и поделился ей с остальными. Слава Одинец, владелец агроусадьбы «Песчаный берег» на Чигиринском водохранилище, сразу подхватил эту мысль и сказал, что готов предоставить свою усадьбу для такого фестиваля. В феврале 2010 года произошла встреча, а уже в августе мы организовали первый фестиваль.