В Гомеле вынесли приговор итальянцу, который выманил у соотечественника 146 тысяч евро

В Гомеле завершилось слушание уголовного дела по обвинению в крупном мошенничестве предпринимателя из Италии, долгое время живущего в Беларуси. По материалам гособвинения, Энрику П. обманом выманил у соотечественника 146 тысяч евро, в том числе на развитие ресторанного бизнеса. Деньги ушли, дела не получилось.

В суде эта история исследовалась в деталях. Ныне обвиняемый и потерпевший — его же земляк — познакомились случайно несколько лет назад. Энрику П. рассказал тому о своем гомельском бизнесе, который начал еще в 2000 году вместе с сыном. Предложил соотечественнику также попробовать открыть здесь дело, пообещав помочь. Вскоре в Гомеле была зарегистрирована новая фирма. Потерпевший, будучи ее учредителем, добросовестно перечислял деньги на развитие в Гомеле сети летних кафе. Однако, по заключению следствия, эти средства оседали на расчетном счете частного предприятия обвиняемого. Он также поставил на баланс своей фирмы оборудование, приобретенное за чужие деньги.

Подсудимый по делу вины не признал. С его слов, это были инвестиционные риски, от которых в бизнесе никто не застрахован. О выводах судебного следствия рассказала помощник прокурора Гомеля Инесса Суздалева, поддерживавшая гособвинение в процессе:

— Суд приговорил итальянца к 6 годам лишения свободы в ИК усиленного режима с конфискацией имущества. Гражданский иск, заявленный потерпевшим на сумму 146 тысяч евро, удовлетворен в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.