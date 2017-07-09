В Гомеле вводится экспериментальный троллейбусный маршрут №4 «Вокзал – Завод литья и нормалей»

В соответствии с распоряжением Гомельского городского исполнительного комитета № 163р от 06.07.2017 года с 10 июля в порядке эксперимента движение по троллейбусному маршруту № 4 «Вокзал — Завод литья и нормалей».

Он будет стартовать с конечного остановочного пункта «Вокзал», пройдет по проспекту Победы, улицам Советской, Ефремова, проспекту Космонавтов, улице Могилевской до конечной «Завод литья и нормалей» в прямом и обратном направлениях. «Эксперимент» продлится три месяца.