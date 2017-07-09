«Отправлю в Петриков!» Гомельский выпускник-2017 рассказал, как в его ВУЗе проходило распределение

Министерство образования с официальным письмом обратилось в ВУЗы и обязало устроить всех выпускников-бюджетников на работу и не выдавать свободные дипломы. Belsat.eu выяснил, что из этого вышло.

«Отправлю в Петриков!»

Евгений из Гомеля — один из выпускников-2017 рассказывает, каким образом принудительное распределение происходило в его университете.

«На защите диплома меня вызвали перед всеми и сказали, что сегодня мой диплом рассматривать не будут. С другим одногруппником, у которого тоже не было заявки на распределение, мы стояли четыре часа в коридоре, хотели поговорить с деканом. Потом в деканате нас посадили, ходили вокруг, начали предлагать магистратуру. А я не хочу в магистратуру, тем более, на платное, и они не могут заставить меня платить. Они начали сердиться, угрожать мне, пытались запугать. Я сидел, смеялся. Говорил, что в стране нет работы, как я ее найду, если даже универ не нашел. Декан начал кричать, угрожать, что найдет мне заявку из Петрикова, а если я принесу свою заявку, то он пойдет к ректору и договорится с ним, чтобы меня никуда кроме Петрикова не пускали».

Нашему собеседнику однако удалось защитить диплом и распределиться в фирму, где он подрабатывал во время обучения. А вот другому студенту — одногруппнику Евгения, не повезло. Он не нашел предприятия, которое захотело бы принять его в качестве молодого специалиста. В результате парня отчислили якобы за то, что он не сдал практику.

Молодые специалисты — лишнее бремя для работодателя

Если работодатель берет молодого специалиста по распределению, он должен принять обязательства перед университетом, что этот выпускник отработает на месте 2 года. Уволить его имеют право только в исключительном порядке, например, в случае уголовной ответственности.

Найти работу по профилю выпускнику трудно не только из-за отсутствия опыта, но и из-за дополнительных обязанностей для работодателей.

Сайт по поиску работы rabota.tut.by предоставил «Белсату» информацию о ситуации на белорусском рынке. Так во втором квартале 2017 года в категории «Начало карьеры, студенты» было размещено 22, 8% от всех резюме на сайте. Это самая многочисленная категория среди тех, кто ищет работу. Вакансий же в этом сегменте — только 6% от общего количества.

В то же время, в общем примерно 23% вакансий от работодателей посвящено кандидатам без опыта работы. Но этот спрос — на работников в сфере продажи, рабочий персонал на производстве и строительстве, а также в ІТ-технологиях.

«Я не умею это делать, но у меня нет выбора»

Мария и Кристина, выпускницы БГУ прошлого года, самостоятельно искали себе рабочее место распределиться. И обе работают не по специальности. Окончив филологический факультет, Мария работает учительницей младших классов, Кристина — социальным педагогом.

«Нас изначально распределили в школы в Минский район, пришли за документами, а нам сказали, что мест нет. Даже удивились, что нас туда университет направил, так как у них все заявки на район закрывает педуниверситет (им. М.Танка)», — рассказывает Мария.

«Я уже год отработала учительницей младших классов. Я не изучала ни педагогику маленьких детей, ни как их обучать. По сути, я не умею этого делать. Но у меня нет выбора, и это очень сложно», — добавляет девушка.

У выпускницы Кристины — похожая история. Она также самостоятельно искала себе первое место обязательной «отработки».

«Я везде звонила, мне говорили — мест нет. Потом нашлось место при условии, что я год отработаю социальным педагогом, а потом мне дадут часы по моей специальности, — говорит Кристина. — Очень трудно было, с социальной работой я никогда не сталкивалась».

Крепостное право в современной Беларуси

Чтобы в конце концов начать работать по специальности, Кристина обратилась к руководству с просьбой, чтобы ей дали часы языка и литературы, хотя бы на половину ставки. Но получила отказ. Начала искать новое место работы, чтобы получить перераспределение и даже нашла.

«Но теперь меня школа отпускать не хочет, написали мне ужасную характеристику, и меня не взяли туда, куда я могла бы перераспределиться», — говорит Кристина.

От распределения отказаться практически невозможно, если ты — вчерашний студент. Сумма, которую должны выплачивать выпускники в случае, если они не отработают по распределению, намного превышает плату за обучение. Она зависит от специальности и ВУЗа и рассчитывается бухгалтерией учреждения.

«Сначала я плакала, рыдала, на работе было тяжело. Но у нас нет таких денег, чтобы отдать и забыть об этом. Судиться тоже никто не будет, так как неизвестно, чем это кончится, а суд — дело платное, забирает много времени и сил. Поверьте мне, учителя не могут себе этого позволить», — говорит Мария.

Изменится ли система?

Обязательное распределение после обучения в университетах могло бы сослужить хорошую службу выпускникам: они бы гарантированно могли получать первое рабочее место и трудовой опыт. Однако в той гипертрофированной форме, которую приняла система, выпускников фактически шантажируют, угрожая взысканием оплаты, предлагают самую низкооплачиваемую работу, а нанимателей загоняют в угол, накладывая дополнительные обязательства.

На общественное обсуждение в феврале 2017 года был вынесен проект закона об изменениях в Кодексе об образовании Республики Беларусь. В июне он должен попасть на рассмотрение парламентариев. В первой редакции закона нет никаких принципиальных изменений, что касается системы обязательного распределения. Единственное — новый закон позволит ехать в магистратуру за границу без предварительной отработки, но только по тем специальностям, магистратуры для которых не существует в Беларуси. Ситуация с «крепостным распределением» выпускников останется та же.