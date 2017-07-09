Фотофакт: в ДТП возле «Гиппо» сбили двоих

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 09 июля 2017, 10:54
  • 3092
  • 0




Фотоснимок аварии на Речицком проспекте, произошедшей сегодня ночью, появился в сообществе «Это Гомель, детка!».

В комментарии к фотографии говорится, что в результате ДТП пострадали парень и девушка. Очевидцы сообщают, что у парня — повреждение ног, и девушка, тоже, «отходила, хромая».

Подробности пока неизвестны.


gomel.today

Места: Гомель (19651)

Метки: Авто (4237), Происшествия (10520)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое