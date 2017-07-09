Солнце, скорость, автомобили. Под Гомелем прошел фестиваль «Мотор Фест — 2017»

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  • 09 июля 2017, 09:27
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На аэродроме в Зябровке 8 июля прошел IX Международный автомотофестиваль «Мотор Фест — 2017». Уже на протяжении восьми лет площадка под Гомелем ежегодно собирает мото- и автолюбителей со всей Беларуси и соседних стран.

В этот раз на фестиваль, кроме хозяев, приехали участники из Украины, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Кроме выставок различной автомототехники зрители могли наблюдать заезды драгрейсеров с ускорением по прямой на 402 метра, полноконтактные автобои, скоростные гонки с одиночными заездами по кольцевой трассе в разных зачетах, а также поближе познакомиться с приверженцами определенных марок машин и их автоклубами.













Иван Яриванович, TUT.BY

Места: Зябровка (30)

Метки: Афиша (1552), Авто (4237)

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