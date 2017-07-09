Флешмоб: Пусть чиновники выкопают водоем и там установят платную рыбалку

В Гомеле на набережной Сожа в субботу, восьмого июля, местные рыбаки провели флешмоб против сдачи реки в аренду.

Ровно в 14:00, как только пробили часы в парке Румянцевых и Паскевичей, любители рыбалки выстроились в шеренгу на берегу с табличками «Я против аренды реки Сож». Таким образом жители Гомеля высказали свое отношение к планам властей сдать в аренду три участка реки. Аукцион в облисполкоме пройдет 24 июля.

На сегодняшний день против аренды участков реки подписались более четырех тысяч человек. Коллективное обращение будет отправлено в Администрацию президента и Министерство сельского хозяйства.





Рыбаки считают, что промысловый лов экономически себя не оправдывает, по сути это узаконенное браконьерство и способ незаконного обогащения арендаторов. «Любительское рыболовство — это единственный доступный вид отдыха, который может себе позволить значительная часть мужского населения. Если и вводить некую плату на любительское рыболовство, то только после экономического обоснования и тщательной, гласной проработки этого вопроса экспертной группой», — заявляют подписанты.

«Река — государственная, и сдавать ее в аренду — это как улицу Мазурова сдать в аренду и брать себе деньги за проезд. В Гомельской области и так больше всего арендованных участков на водоемах. В Жиличах ловишь рыбу — плати, отъехал чуть дальше к Комарину — опять плати, уже другому арендатору. А в магазинах хорошую речную рыбу не найти, тогда какой экономический эффект от арендаторов?» — прокомментировал рыбак Дмитрий Уклейко.





Он считает, что рыбы и так мало в реках, особенно в Соже, а арендаторам в это время позволено «полоскать реку, практически через марлю ее цедить».

Александр живет практически на берегу Сожа и недоумевает: почему он скоро не сможет выйти на реку и спокойно половить рыбу?

«По Конституции все природные богатства принадлежат народу. Почему какой-нибудь чиновник имеет право сдавать реку в аренду? Пусть сам выкопает водоем, зарыбит и установит там платную рыбалку», — высказался рыбак Дмитрий.

Рыбаки приводят пример: на водохранилище возле Лоева за день рыбалки нужно платить 8 рублей. «А за что? Воду туда не закачивают, осталась лужа, арендатор сетями ее полощет, а рыбак приходит — плати. Там и так рыбы нет, просто люди привыкли там отдыхать — так давайте будем брать по 8 рублей за рыбалку», — добавил Дмитрий.





Как сообщалось, в Мозырском районе в начале мая возник конфликт между властями и жителями города из-за сдачи в аренду 91 км реки Припять. Более семи тысяч человек подписались под обращениями и петициями к властям с требованием не отдавать реку в аренду. Тем не менее 22 мая в Мозырском райисполкоме прошел аукцион по определению арендатора, конкурс выиграл единственный участник — районная организация Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР).

В ответ на обращения противников сдачи реки в аренду Минсельхозпрод написал, что из-за множественных обращений граждан и конфликтных ситуаций предоставление в аренду участков рек министерством согласовываться не будет.