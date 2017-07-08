Судьба человека. В Гомеле ни одна служба не хочет заниматься бездомным Игорем

Социальные службы отсылают в милицию, а милиция советует обращаться в социальные службы. Замкнутый круг, в центре которого — судьба человека.

Жительница Жлобина Надежда по дороге на работу обнаружила человека, который лежал под забором загса. Никакого «акта гражданского состояния» у мужчины не было. Передвигался он с трудом. Игорь, так зовут мужчину, пояснил, что документов у него нет, костыли пропали, поэтому даже по малой нужде приходилось практически отползать. Надежда вызвала «скорую», и Игоря отвезли в больницу.

Только по настойчивому ходатайству женщины Игоря оставили в больнице на несколько дней. Звонки в различные инстанции, в том числе социальную службу, не принесли результата. C жительницей Жлобина, как и с корреспондентом Naviny.by, была проведена «разъяснительная работа» со ссылками на законодательство. От ссылок на нормативно-правовые акты человеку с клеймом «БОМЖ» лучше не стало.

В территориальном центре социального обслуживания населения Жлобинского района Naviny.by пояснили, что на сегодня данный человек под социальное обслуживание «не подпадает», так как не имеет группы инвалидности и не достиг пенсионного возраста.

Специалисты ТЦСОН отметили, что при посещении мужчины в больнице у них сложилось мнение, что он еще «будь здоров» и «если бы хотел, то работал бы». В дом-интернат Игоря поместить нельзя все по той же причине — инвалидность не установлена, пенсионный возраст не достигнут. И вообще, он прибыл в Жлобин из Гомеля, так что пусть едет обратно.

После выписки Игоря из больницы Надежда купила ему билет до Гомеля. Милиционеры из отдела внутренних дел на транспорте предупредили нас, встречающих бездомного со жлобинского дизеля, что в здании вокзала ему находиться нежелательно, мягко говоря. А где ему можно находиться — неизвестно.





В Гомеле с более чем полумиллионным населением нет ни приюта, ни ночлежки, ни пункта временного пребывания граждан.

«И куда деваться человеку?» — в который раз спрашивали мы у милиционеров. Те советовали обращаться или в социальные службы, или в какую-нибудь церковь. Забегая вперед, скажу, что социальные службы отправили нас... в милицию.

Звонки во всевозможные инстанции не принесли результата. Надвигалась ночь, Игорь рисковал остаться в очередной раз под открытым небом. Когда он еще был «счастливым обладателем» паспорта, то зарегистрирован был в Гомеле по адресу улица Крестьянская, 42 — в здании Центрального РОВД. Эта такая практика, когда у человека есть паспорт, но нет жилплощади. Повезли несчастного по месту регистрации.

Через час или два оказалось, что Игоря из Центрального РОВД перевезли в линейный отдел, то есть обратно на вокзал. Логика была проста: в Центральный РОВД его доставили с вокзала, вот мы его и вернули обратно. В итоге мужчина провел ночь на вокзале или в его окрестностях.

На следующий день Игорь попал в областную больницу. Естественно, совсем ненадолго. Во дворе областной больницы доставленный и тут же «выписанный» бездомный попросил у милиционера позвонить той самой Надежде в Жлобин, она перезвонила нам.





«Мне "скорую" вызвала милиция, привезли сюда, высадили возле ворот. В приемном покое осмотрели, написали бумагу и попросили уходить. А куда мне идти? Если бы я мог ходить... Сижу на лавочке, но холодно же будет ночью... Мне хотя бы костыли или палочку», — объяснил Игорь.

Звонки в управление по труду, занятости и социальной защите населения Гомельского горисполкома были как мертвому припарка. Там сказали, что «таким не занимаемся» и посоветовали обращаться в милицию.

Также посоветовали обратиться в Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей. Обратились. Но там был а) ремонт, б) ничем не могли помочь, в) не было мест. А в принципе сказали, что принимают только а) при наличии мест, б) при направлении из милиции, центральной поликлиники, отдела образования или социальной службы. Таких направлений, естественно, у Игоря не было.

Конечно, прошлое у Игоря было. Не появился же он на улице из ниоткуда. Понятно, что своей биографией он похвастаться не может. Но вместе с тем на сегодняшний день это человек, который явно нуждается в медицинской помощи. И многочисленные диагнозы в выписке из Жлобинской районной больницы и справки из Гомельской областной подтверждают это.





Работать он вряд ли сможет, жилья нет, скитаться даже летней порой по мусорным бакам и ночным улицам не позволяют больные ноги, документов нет, группы инвалидности тоже...

Третья группа у него была, но... сплыла. До марта Игорь находился в больнице сестринского ухода в одной из деревень Гомельского района. Там корреспонденту Naviny.by cообщили, что в марте-апреле ему нужно было подтвердить группу инвалидности — пройти ВКК в гомельской поликлинике № 6. Но, по словам медперсонала больницы, мужчина этого не сделал. Группу не подтвердил, а также нарушал режим, и поэтому покинул стены больницы.

«Ну, что делать, помру, так помру. А может, я и живучим окажусь, и выживу, — рассуждает Игорь. — Я хотел под машину броситься, но потом подумал — зачем водителя под тюрьму подставлять? Да и меня Александр, один человек, остановил как раз, денег дал, еды, билет купил. На лавочке, так на лавочке. Как-нибудь».





На данный момент судьбой Игоря интересуются лишь неравнодушные жители Жлобина и Гомеля. Но всё, что они могут дать мужчине — это еда, питье и телефонные звонки по инстанциям. Чаще всего в их многочисленных переговорах с чиновниками звучит: «Для чего у нас вообще государство?».