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В Гомеле вводится новый автобусный маршрут № 40-э «Вокзал-Прибор»

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  • 08 июля 2017, 12:38
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Автобус будет ходить по выходным дням.

С 8 июля в порядке эксперимента сроком на один месяц организуется автобусный маршрут № 40-э «Вокзал-Прибор» по выходным дням, сообщили в Гомельском горисполкоме.


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