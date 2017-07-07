Рыбаки переплыли Сож, чтобы пообщаться со знакомым украинцем, и заплатят по 840 рублей за нарушение границы

Летом многие любители рыбалки в поисках клевых мест направляются в Лоевский и Брагинский районы, по рекам которых проходит линия Государственной границы Беларуси с Украиной.

— Госпогранкомитет идет навстречу и разрешает рыбную ловлю законопослушным гражданам, которые получили пропуска в пограничную полосу, — отметил офицер отдела идеологической работы Гомельской пограничной группы Виктор Соловей. — При этом каждому разъясняется порядок пребывания, в том числе правила поведения на водоемах и запрет выхода на берег Украины. Нарушение влечет уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы.Тем не менее находятся рыбаки, которые игнорируют порядок. Осенью прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении двух гомельчан. Они умышленно нарушили границу в районе деревни Хоминка Лоевского района. На моторной лодке переплыли Сож, по главному фарватеру которого проходит линия Госграницы. При этом мужчины прекрасно осознавали, что нарушают закон.Нелегалов засекли сотрудники пограничной службы Украины. Белорусов задержали и передали гомельским коллегам. Как потом пояснили нарушители, переплыли реку, поскольку хотели пообщаться со знакомым жителем Украины.Согласно решению суда Лоевского района, двум гомельчанам за нарушение границы назначено наказание в виде штрафа в размере 840 рублей каждому.Гомельская пограничная группа еще раз напоминает любителям рыбной ловли о необходимости соблюдения правил пребывания в пограничной полосе.