СК разыскивает свидетелей ДТП на перекрестке Пролетарской и Фрунзе

3 мая около 22:25 на перекрестке улиц Пролетарской и Фрунзе столкнулись Фольксваген Джетта, Пежо 406 и ВАЗ 21093.

Фольксваген с российскими номерами столкнулся с Пежо, вслед за ним в Пежо врезался ВАЗ тоже с российской регистрацией, который ехал следом за Пежо.

В результате аварии водителю Джетты 1992 года рождения и его пасажирам — молодым людям, 1997 и 1999 годов рождения, и девушке, 2000 года рождения, причинены телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает СК.

Если вы стали очевидцами этого происшествия, СК просит связать по телефонам: 8 (0232) 70-45-49, 8 (044) 772-75-45, 8 (029) 333-32-05







