СК разыскивает свидетелей ДТП на перекрестке Пролетарской и Фрунзе
- 07 июля 2017, 16:28
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Места: Гомель (19643)
Метки: Авто (4233), Происшествия (10515)
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