Пограничники рекомендуют выезжать за рубеж в будни и в объезд Новой Гуты

Расчетная пропускная способность пункта пропуска «Новая Гута» составляет 5000 человек и 1680 единиц транспорта в сутки, рассказал «Гомельскай праўдзе» офицер отдела идеологической работы Гомельской погрангруппы Виктор Соловей.
Между тем, за каждые предвыходной и выходной день здесь пересекают границу более 11 тысяч граждан и 2,5 тысячи транспортных средств.
Учитывая высокий пассажиропоток, Гомельская пограничная группа увеличила количество сотрудников и задействует все полосы оформления. Отмечено, что значительно сокращает время прохождения формальностей совместный пограничный и таможенный контроль граждан и транспортных средств, следующих по «зеленому коридору» по принципу «одной остановки».
Пограничники советуют: перед выездом на личном транспорте за рубеж, ознакомьтесь с информацией об очередях в пунктах пропуска. Данные публикуются на портале Госпогранкомитета — gpk.gov.by. Если в «Новой Гуте» большая очередь, выбирайте другое время или направляйтесь через пункты пропуска «Веселовка» либо «Комарин».
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