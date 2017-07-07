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Погода на выходные: в Гомеле до +20°C, осадки маловероятны

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  • 07 июля 2017, 13:57
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В ближайшие дни надоевшие дожди прекратятся, но жары синоптики не обещают.

В выходные дневная температура будет колебаться от +13°C до +20°C, переменная облачность.


gomel.today

Места: Гомель (19641)

Метки: Погода (1636)

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