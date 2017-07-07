В Гомеле пациент пытался пронести в больницу 2 килограмма маковой соломки, он задержан

Двое парней были задержаны в Добруше с марихуаной, а в Гомеле задержали жителя Жлобинского района с маковой соломкой. Возбуждены уголовные дела.

Два 18-летних жителя Добруша решили устроить себе «праздник», нарвав на улице Гомельской листьев конопли. Сотрудники правоохранительных органов задержали их на месте прямо во время сбора «урожая». На руках у парней оказалось более 130 граммов запрещенного растения, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В Гомеле у 51-летнего жителя деревни Солоное, который лежал в больнице, обнаружили более двух килограммов маковой соломки. Мужчина пытался пронести наркотический груз через проходную, но был задержан сотрудниками наркоконтроля и департамента охраны. Задержанный уже был ранее судим за хранение наркотиков. Следствие устанавливает откуда у мужчины маковая соломка и для чего он пронес ее в медучреждение.