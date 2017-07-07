Не берут ни майки по семь долларов, ни наряд Мелании Трамп. Как в Гомеле прошла ночь скидок

Второй год подряд для ночи скидок в ТРЦ «Секрет» выбирают определенную дату — 6 июня, на Купалье. По задумке организаторов древний языческий праздник должен помочь собравшимся исполнить их заветные желания. Какого чуда ждали от купальской ночи посетители торгового центра и его продавцы выясняли корреспонденты TUT.BY.

«Людям хоть какие скидки сегодня устрой — не возьмут, потому что нет денег».









Еще за две недели в Гомеле активно анонсировали — 6 июня с 18.00 до 24.00 сотни магазинов ТРЦ «Секрет» предоставят скидки до 70%. Также покупателям обещали праздник с музыкой, конкурсами, сюрпризами и бесплатной доставкой домой на ночных автобусах.Но вот на часах уже семь вечера, а в торговом центре немноголюно. Человек 30 собралось у импровизированной сцены с музыкантами. Но больше всего людей вокруг девушек с охапками полевых цветов — из ромашек и васильков любой желающий мог сплести себе на память и абсолютно бесплатно купальский венок. А вот лаванду рядом уже продавали за деньги. По пять рублей букетик.К предложенной администрацией торгового центра инициативе устроить ночь распродаж у предпринимателей отношение неоднозначное. С одной стороны — подобные акции способны привлечь покупателя. Но с другой, рассуждают ИП, если нет денег никто у них ничего все равно не купит— Ровно год назад тут было не протолкнуться, иногда даже приходилось роллеты закрывать, да запускать в них по 10 человек, столько желающих было, а сейчас сами видите, — вздыхает с досадой продавец женской одежды Ольга.Ее коллега из магазина напротив в похожем настроении:

— Вот, смотрите, у нее рука тянется, потому что туфли красивые, качественные, но потом смотрит, вертит их и понимает, что не может она себе их позволить. А я не могу ей больше скинуть, — откровенничает владелец обувного магазина Надежда. В предпринимательстве женщина уже больше двадцати лет. Просит написать про нее и ее коллег «правильно, а не так, как в последнее время». И Надежда снова и снова рассказывает про налоги, неравные условия в которые их поставили с «сетевиками» и другие несправедливости.

— Все думают, что у нас тут валится, а мы на грани выживания. Еще многих пока спасают карты рассрочки, — добавляет предприниматель.

Ее коллега проводит экскурсию по магазину: "Вот у этих — закупка в прошлом году 50 долларов была, продаем за 60 рублей. А эти замшевые Paoletti закупали за 75 долларов. сегодня за 75 рублей отдаем. Вот босоножки кожаные — за 20 рублей. Весь этот стенд отдаем ниже закупки, но покупателей все равно нет.



Похожая история у Натальи. "Вот ветровка, итальянский бренд, снизили цену ровно на 50%, теперь она 80 рублей стоит и не берут. Майки по 7 долларов — и тоже не особо покупают, — удивляется продавец.

В магазине женской одежды Waggon sassofono полки трещат от товара. Чего здесь только нет! Даже копия инаугурационного наряда Мелании Трамп. Рекомендуют примерять. Сегодня за костюм первой леди США в Гомеле просят около 250 рублей. Скидку пока не предлагают, все-таки модель этого года. На остальные вещи цены снижены на 20%. Но и их не берут.



Впрочем, покупатели хмурого настроения продавцов не замечают и, похоже, всем довольны.

— Купили супруге два платья со скидкой 20%, это хорошая экономия, — шелестит свертками от «LC Waikiki» Александр.

У Елены в руках пакеты из других сетевых магазинов. В «De Facto» на вторую покупку сегодня скидки 50%, а в Oodji платье за полцены, — хвастается удачей гомельчанка.

Несколько человек ушли с ночи распродаж еще более счастливыми — организаторы праздника устроили аукцион на котором можно было приобрести товары в два-три раза дешевле. Почти все лоты для аукциона предоставили ритейлеры



