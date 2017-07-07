Не берут ни майки по семь долларов, ни наряд Мелании Трамп. Как в Гомеле прошла ночь скидок

Второй год подряд для ночи скидок в ТРЦ «Секрет» выбирают определенную дату — 6 июня, на Купалье. По задумке организаторов древний языческий праздник должен помочь собравшимся исполнить их заветные желания. Какого чуда ждали от купальской ночи посетители торгового центра и его продавцы выясняли корреспонденты TUT.BY.
Еще за две недели в Гомеле активно анонсировали — 6 июня с 18.00
до 24.00 сотни магазинов ТРЦ «Секрет» предоставят скидки до 70%. Также
покупателям обещали праздник с музыкой, конкурсами, сюрпризами
и бесплатной доставкой домой на ночных автобусах.
Но вот на часах уже семь вечера, а в торговом центре немноголюно.
Человек 30 собралось у импровизированной сцены с музыкантами. Но больше
всего людей вокруг девушек с охапками полевых цветов — из ромашек
и васильков любой желающий мог сплести себе на память и абсолютно
бесплатно купальский венок. А вот лаванду рядом уже продавали за деньги.
По пять рублей букетик.
К предложенной администрацией торгового центра инициативе устроить ночь
распродаж у предпринимателей отношение неоднозначное. С одной стороны —
подобные акции способны привлечь покупателя. Но с другой, рассуждают ИП,
если нет денег никто у них ничего все равно не купит
— Ровно год назад тут было не протолкнуться, иногда даже приходилось
роллеты закрывать, да запускать в них по 10 человек, столько желающих
было, а сейчас сами видите,
— вздыхает с досадой продавец женской одежды
Ольга.
Ее коллега из магазина напротив в похожем настроении: «Людям хоть какие
скидки сегодня устрой — не возьмут, потому что нет денег».
— Вот, смотрите, у нее рука тянется, потому что туфли красивые, качественные, но потом смотрит, вертит их и понимает, что не может она себе их позволить. А я не могу ей больше скинуть, — откровенничает владелец обувного магазина Надежда. В предпринимательстве женщина уже больше двадцати лет. Просит написать про нее и ее коллег «правильно, а не так, как в последнее время». И Надежда снова и снова рассказывает про налоги, неравные условия в которые их поставили с «сетевиками» и другие несправедливости.
— Все думают, что у нас тут валится, а мы на грани выживания. Еще многих пока спасают карты рассрочки, — добавляет предприниматель.
Ее коллега проводит экскурсию по магазину: "Вот у этих — закупка в прошлом году 50 долларов была, продаем за 60 рублей. А эти замшевые Paoletti закупали за 75 долларов. сегодня за 75 рублей отдаем. Вот босоножки кожаные — за 20 рублей. Весь этот стенд отдаем ниже закупки, но покупателей все равно нет.
Похожая история у Натальи. "Вот ветровка, итальянский бренд, снизили
цену ровно на 50%, теперь она 80 рублей стоит и не берут. Майки
по 7 долларов — и тоже не особо покупают, — удивляется продавец.
В магазине женской одежды Waggon sassofono полки трещат от товара. Чего
здесь только нет! Даже копия инаугурационного наряда Мелании Трамп.
Рекомендуют примерять. Сегодня за костюм первой леди США в Гомеле просят
около 250 рублей. Скидку пока не предлагают, все-таки модель этого
года. На остальные вещи цены снижены на 20%. Но и их не берут.
Впрочем, покупатели хмурого настроения продавцов не замечают и, похоже,
всем довольны.
— Купили супруге два платья со скидкой 20%, это хорошая экономия, —
шелестит свертками от «LC Waikiki» Александр.
У Елены в руках пакеты из других сетевых магазинов. В «De Facto»
на вторую покупку сегодня скидки 50%, а в Oodji платье за полцены, —
хвастается удачей гомельчанка.
Несколько человек ушли с ночи распродаж еще более счастливыми —
организаторы праздника устроили аукцион на котором можно было приобрести
товары в два-три раза дешевле. Почти все лоты для аукциона предоставили
ритейлеры
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