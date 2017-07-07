На пляже «Каскад-1» Центрального района запрещено купание детей и взрослых. Об этом сообщили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.

По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды, отобранные в зоне купания пляжа «Каскад-1» по улице П. Бровки (со стороны улицы Каменщикова), по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям гигиенического норматива. В связи с этим приняты меры по приостановлению рекреационного использования водного объекта для купания детей и взрослых.На пляжах «Роповский» Советского района и «Новобелицкий» Новобелицкого района продолжает действовать ограничение на купание детей.