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На пляже «Каскад-1» Центрального района запрещено купание детей и взрослых

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  • 07 июля 2017, 11:21
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На пляже «Каскад-1» Центрального района запрещено купание детей и взрослых. Об этом сообщили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.

По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды, отобранные в зоне купания пляжа «Каскад-1» по улице П. Бровки (со стороны улицы Каменщикова), по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям гигиенического норматива. В связи с этим приняты меры по приостановлению рекреационного использования водного объекта для купания детей и взрослых.

На пляжах «Роповский» Советского района и «Новобелицкий» Новобелицкого района продолжает действовать ограничение на купание детей.

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