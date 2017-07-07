На пляже «Каскад-1» Центрального района запрещено купание детей и взрослых. Об этом сообщили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.
По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды,
отобранные в зоне купания пляжа «Каскад-1» по улице П. Бровки
(со стороны улицы Каменщикова), по микробиологическим показателям
не соответствуют требованиям гигиенического норматива. В связи с этим
приняты меры по приостановлению рекреационного использования водного
объекта для купания детей и взрослых.
На пляжах «Роповский» Советского района и «Новобелицкий» Новобелицкого
района продолжает действовать ограничение на купание детей.
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