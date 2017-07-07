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Фотофакт: на Мазурова три месяца открыт люк, жители бьют тревогу

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  • 07 июля 2017, 10:30
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В редакцию «Сильных новостей» с просьбой рассказать о проблеме обратился читатель — во дворе дома 83 по улице Мазурова открыт люк.


По словам небезразличного гомельчанина, в доме проживают много семей с детьми, которые в летние сумерки могут свалиться в незакрытый колодец.


gomel.today

Места: Гомель (19641)

Метки: Общество (26801)

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