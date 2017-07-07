Фотофакт: на Мазурова три месяца открыт люк, жители бьют тревогу

Многие помнят, что не успела пройти деноминация, как белорусы начали замечать, что новые монеты ржавеют. Причем, повреждениям подверглись монеты всех номиналов — как копейки, так и рубли. И вот прилет...
Расчетная пропускная способность пункта пропуска «Новая Гута» составляет 5000 человек и 1680 единиц транспорта в сутки, рассказал «Гомельскай праўдзе» офицер отдела идеологической работы Гом...
Гонорею становится все труднее лечить, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Передающаяся половым путем инфекция становится все более невосприимчивой к антибиотикам. Об этом пишет «Русская...
Пять отличий госвышиванки от настоящей.
В ближайшие дни надоевшие дожди прекратятся, но жары синоптики не обещают.
Двое парней были задержаны в Добруше с марихуаной, а в Гомеле задержали жителя Жлобинского района с маковой соломкой. Возбуждены уголовные дела....
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