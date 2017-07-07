Фоторепортаж: в Гомеле отпраздновали Купалье

6 июля гомельчане отметили традиционный праздник — Купалье. Гуляния развернулись в трёх районах города, и, несмотря на дождливую погоду, собрали очень много людей. В этом году зрителей радовала насыщенная концертная программа, всевозможные выставки и традиционное для этого праздника плетение венков.

О том, как проходило празднование в Центральном и Железнодорожном районах — смотрите в нашем фоторепортаже.























































