Суд не удовлетворил иск архитектора Сергея Ляпина к «Гомельской правде»

Суд Железнодорожного района Гомеля 6 июля отказал архитектору и журналисту Сергею Ляпину в удовлетворении исковых требований к газете «Гомельская правда» и ее корреспонденту Роману Старовойтову. Истец требовал признать сведения, приведенные в публикации «Гомельской правде», недействительными, обязать ответчиков принести в газете извинения и дать опровержение.

В областном центре начато строительство многоэтажного дома на месте, где было старое еврейское кладбище. Об этой ситуации высказался в своей статье на сайте «Сильные новости» архитектор Сергей Ляпин, который подверг критике действия властей и застройщика. Вслед за его резонансной публикацией «Гомельская правда» опубликовала статью под заголовком «Строительные объекты под прицелом интернет-провокаторов. Почему неймется ляпиным» Романа Старовойтова. По мнению истца, статья содержит оскорбительные высказывания в его адрес.





«Из статьи следует, что так называемые ляпины — это все, кто критикует государственные проекты в интернете, при этом юридически обосновывают свою позицию. Но при этом все эти „ляпины“ — тролли. Старовойтов называет меня „автором утки“ о расширении улицы Пушкина, обвиняет в дезинформации — бездоказательно», — сказал на суде архитектор.

Он напомнил, что Старовойтов высказывался в публикации о статье Ляпина так: «Состряпали материал... очередная сенсация готова... сдобрили его ехидными комментариями...».

Старовойтов не признал исковые требования. Он пояснил, что фамилию Ляпин употребил с маленькой буквы, то есть как имя нарицательное, как, к примеру, о людях, мастерящих что-либо, говорят «кулибины». Старовойтов отметил, что слово «ляпины» употребляет не относительно к архитектору, а называет таким словом некое явление или группу людей, которые критикуют городские проекты властей. Характеристику Ляпина как «известного в узких кругах» корреспондент «Гомельской правды» пояснил на суде так, что архитектор не так знаменит и известен в широких кругах, «как, к примеру, Александр Солодуха».





Представитель «Гомельской правды» Вячеслав Минков, выступая на суде, заметил, что Ляпину «не повезло с фамилией».

Судья Дмитрий Дебой при вынесении решения отметил, что суд рассмотрел все публикации, касающиеся предмета спора, — статьи Старовойтова и Ляпина. «Суд учел, что цель и смысл статьи в „Гомельской правде“ не столько унижение чести и достоинства Сергея Ляпина, сколько критика такого интернет-явления, как создание общественного резонанса на основе непроверенной информации, на основании информационных вбросов. Критика такого явления и есть главный лейтмотив статьи „Гомельской правды“. Суд увидел и оценил, что ряд высказываний автора носили некорректный двусмысленный характер, но вместе с тем, по мнению суда, указанные выражения не достигают характера унижений», — пояснил судья.

Правозащитник Алесь Евсеенко считает, что недопустимо в статьях в газете «играть» с фамилией человека, унижать его честь и достоинство, и считает решение суда политически мотивированным.





Для Марии Булавинской, жены Ляпина, которая представляла его интересы в суде, решение было предсказуемым. «Мой муж — автор ряда проектов, направленных на улучшение нашей жизни в Гомеле. И его деятельность не всех удовлетворяет, скажем так. Решение суда — несправедливое. Потому что деловой репутации истца нанесен урон, к примеру, при таком негативном образе, созданном „Гомельской правдой“, у него возникнут проблемы при трудоустройстве», — высказалась Булавинская.

Ляпин после консультаций с юристами будет решать — обжаловать данное решение в вышестоящих инстанциях или нет. «В любом случае, я получил опыт участия в суде в качестве истца, увидел, что из себя представляют корреспондент „Гомельской правды“ и представители данного издания, как они объясняют появление таких публикаций», — отметил архитектор.

На следующей неделе состоится суд, истец по которому «Гомельская правда», а ответчик — Сергей Ляпин и сайт «Сильные новости». В этот раз свою деловую репутацию будет отстаивать «Гомельская правда».