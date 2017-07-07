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Фитнес-клуб «Семерка»: мы открылись!

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  • 07 июля 2017, 09:00
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После долгих месяцев тщательной подготовки, мы с радостью открываем двери Клуба и, в честь этого события, приглашаем всех жителей города к нам в гости!

Клуб разделен на семь тематических зон, каждая из которых уникальна по дизайну, оборудованию и функциональности. Тренажерный зал (Power Space) оснащен линейкой тренажеров нового поколения от итальянского производителя TechnoGym. Зал интенсивных групповых занятий (Energy) предлагает нашим гостям многообразие не только классических, но и авторских тренировочных программ. Для гостей, предпочитающих размеренный ритм и плавные медитативные движения, идеально подойдет Зал Relax.


Отдельного внимания заслуживает Fight Club; место, где рождается энергия победителей. Гости погружаются в процесс настоящей тренировки по боксу, овладевая техникой нанесения ударов и защите, а также выполняя упражнения на развитие скорости, силы и выносливости.


Для маленьких гостей Клуба «Семёрка» мы создали неповторимую атмосферу сказки и волшебства. Под чутким руководством педагога, Ваш ребенок интересно и с пользой проведет время в игровой комнате, наслаждаясь развивающими играми и общением с другими детьми.


Расслабиться после высокоинтенсивных тренировок наши Гости смогут в SPA Zone. Русская, Римская и Паровая бани с аромамаслами помогут снять усталость, укрепить сердечно-сосудистую систему и тонизировать организм. Завершающей ноткой станет сеанс массажа! Мягкие и бережные руки высококвалифицированных специалистов Клуба «Семёрка» помогут Вам снять напряжение, восстановить работоспособность организма и улучшить кровообращение.


Чашечка свежего итальянского кофе поднимет настроение на весь день, а овощные и фруктовые витаминные коктейли насытят Ваш организм необходимыми минеральными элементами, помогут вывести токсины из организма, укрепят иммунитет и зарядят энергией на весь день!


Wellness — это не просто образ жизни; это философия для тех кто хочет жить в гармонии с собой и быть здоровым! Зарядитесь эмоциями, разнообразьте свои тренировочные будни вместе с Нами!

Фитнес-клуб «Семёрка» | ЭМОЦИИ В ДВИЖЕНИИ

Наш адрес: Гомель, улица Каменщикова, 42а

Телефоны: +375 (44) 511-77-11, 8 (0232) 27-97-97, 8 (0232) 27-77-22

Вебсайт: www.7-ka.by


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