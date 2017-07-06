В Гомеле на протяжении двух месяцев ищут сиамскую кошку Дану. Хозяева не теряют надежду, и все свои силы пускают на поиски домашнего любимца. Но без помощи гомельчан не обойтись.

11 апреля 9-летняя Дана потерялась в районе ул. Рогачевской, 18.

— Кошка сиамская, очень добрая и беззащитная, 9 лет, стерилизована, не пушистая, к улице не приучена, имеет проблемы со здоровьем, — рассказывает Алена Дервиш.

Были случаи, когда Дана забивалась под капот машины и уезжала, поэтому оказаться она может не только в любом районе города, но и за пределами Гомеля.





4 июля появилась надежда: похожая кошка была замечена сторожем около детского сада № 94 по адресу пр-т Победы, 23Б. Но на этом позитивные новости заканчиваются.

Хозяева обращаются за помощью ко всем гомельчанам: любая информация имеет ценность. Нашедшему четвероногого друга обещают хорошее вознаграждение — 100$.





Если вы видели кошку, похожую на Дану, просьба связаться с хозяевами по телефонам +375 (29) 236-16-36 или 32-29-56.