Работницу Гомельского медуниверситета судят за взятку

На рассмотрении в суде Центрального района находится дело работницы Гомельского государственного медицинского университета, которая за благоприятное решение некоторых вопросов получала незаконные вознаграждения.

Как сообщили в прокуратуре города Гомеля, занимая должность начальника эксплуатационно-технического отдела учреждения образования, обвиняемая умышленными действиями подстрекала гражданина, представляющего интересы строительной фирмы, к даче взятки в размере 200 рублей. За эти деньги она предлагала ускорить подписание договора на установку в университетском общежитии дверей. А в качестве оплаты за обеспечение победы в конкурсе на данный вид работ входная дверь была установлена ей дома. Кроме этого, женщина получила взятку в размере 6 тысяч рублей за обеспечение победы в конкурсе одного из предприятий по текущему ремонту здания общежития.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 16 ч.5 и ст. 431 ч.1 УК РБ (подстрекательство к даче взятки), по ст. 430 ч.2 (взятка) и ст.209 ч.1 (мошенничество).

— На данный момент идёт судебное разбирательство, — сообщила государственный обвинитель по делу Анна Зуборева. — Обвиняемая в инкриминируемых преступлениях вину не признала. Сторона обвинения запрашивает наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.