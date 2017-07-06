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В Гомельском районе «Волга» сбила 11-летнего мальчика

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  • 06 июля 2017, 12:24
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В деревне Телеши Гомельского района автомобиль ГАЗ сбил 11-летнего мальчика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 4 июля. На ул. Коммунистической в деревне 51-летний водитель машины совершил наезд на 11-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в травмпункт Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в травматологическое отделение.

БелТА

Места: Гомель (19631)

Метки: Происшествия (10512)

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