Работники БМЗ создали группу Вконтакте, в которой обсуждают выдачу зарплаты и аванса

В соцсети Вконтакте появилось необычное сообщество. Создали его, судя по названию, работники Белорусского металлургического завода. Наибольшую популярность группа обретает два раза в месяц. Почему — становится понятным из названия.
Сообщество называется «Аванс-Зарплата ЖЛОБИН-БМЗ»
. В нем уже более
600 участников. А главный предмет бесед — деньги. Точнее — обсуждение
получки на предприятии. Самый частый вопрос, который инициируют в группе
ее члены, — очередная выплата зарплаты или аванса.
Обсуждения сопровождают многочисленные мемы и карикатуры. Кроме этого,
контент сообщества включает в себя полезные советы, пословицы
и поговорки на тему денег. Также популярны интерактивы.
С чем связан такой ажиотаж вокруг темы денежных выплат — неизвестно.
На предприятии сообщили, что и по зарплате, и по авансу со всеми
10 тысячами работниками БМЗ рассчитываются вовремя, согласно срокам,
установленным в коллективном договоре.— Мы знаем об этой группе
, — смеется в трубку пресс-секретарь
предприятия Александр Олесик. — Для чего она создана — не совсем
понятно
. За последние 5 лет, что я работаю на предприятии, еще никогда
не было задержек по выплатам. К тому же есть интернет-банкинг,
смс-оповещения о зарплате, да и бухгалтерия всегда вовремя вывешивает
информацию о дате предстоящих выплат. Скорее всего, как и большинство
сообществ, группа служит своеобразной беседкой, в которой работники
помимо денежной темы могут обсудить и другие вопросы. Также есть
легенда, что ее создали жены металлургов, чтобы контролировать доходы
мужей.
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