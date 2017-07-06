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В больнице умерла 16-летняя пассажирка мотоцикла, пострадавшая в ДТП в Гомеле

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  • 06 июля 2017, 10:49
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Врачам не удалось спасти жизнь 16-летней пассажирке мотоцикла, которая получила тяжелые травмы в ДТП в Гомеле. 5 июля девушка умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, авария произошла ночью 28 июня. По предварительным данным, водитель такси ехал по улице Мазурова со стороны Хатаевича. При повороте налево на перекрестке с улицей Головацкого он столкнулся с мотоциклом Kawasaki, который двигался в прямом встречном направлении.


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В результате происшествия 20-летний мотоциклист, а также его 16-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были доставлены в реанимационное отделение больницы, где 5 июля девушка умерла.


TUT.BY

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