В Зябровку на большой «Мотор фест» съедутся автомобилисты и мотоциклисты

Организаторы обещают самые красивые автомобили и мотоциклы нашего региона в одном месте.

Гомельский «Мотор фест» пройдет уже в девятый раз. Гостей ждет насыщенная шоу-программа, лучшие моменты со всех площадок будут транслироваться на большой светодиодный экран.

Авто-бои, дрэг-рейсинг, батлы автоклубов, гонки на скорость и развлечения для маленьких зрителей — вот неполный список заявленных развлечений. Для комфорта гостей будут работать точки общепита, фотозоны и многое другое.

Масштабное зрелище начнется в 12:00 на взлетно-посадочной полосе аэродрома Зябровка. Узнать подробности, а также получить информацию о продаже билетов можно по ссылке.