В Зябровку на большой «Мотор фест» съедутся автомобилисты и мотоциклисты
- 05 июля 2017, 16:10
- 1282
- 0
Красивая жизнь под прицелом многоэтажек. Как живут владельцы первого в Гомеле таунхауса
В Буда-Кошелево сельчанка, зараженная ВИЧ, за незащищенный половой акт осуждена на 2 года
Оба водителя ехали на зелёный? Стали известны подробности ДТП на пересечении улиц Мазурова и Головацкого
Фотофакт: на перекрестке Головацкого — Мазурова столкнулись автомобиль такси и мотоцикл
Самое обсуждаемое
Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси
В Речице отменили концерт Калины, шансонье винит оппозицию
Фоторепортаж: в Гомеле прошел парад ко Дню Независимости
Комплимент Чайковскому: в Гомеле засветилась клумба-рояль
Утверждены планы строительства в Гомеле на 2017 год
Видеофакт: на Советской вместо газона стригли песок
«Разъяснить правомерность задержаний артистов». Гомельским властям отправлено обращение о развитии «лица города» — уличного искусства