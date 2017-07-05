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Фотоподборка из соцсетей: «На нас надвигается ОНО»

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  • 05 июля 2017, 15:08
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Пользователи социальных сетей поделились снимками надвигавшейся вчера на город стихии.













Фото - Константин Мищенко

Фото - Юлия Иванчикова

Фото – Rita Fox

Фото – Виталик Сидоренко

Наталья Шумигай

Фото – Николай Чернявский

Фото – Анастасия Масловская

Фото – Михаил Рубанов





gomel.today

Места: Гомель (19624)

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