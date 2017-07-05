Фотоподборка из соцсетей: «На нас надвигается ОНО»

В 1978 году для музейного помещения им выделили маленькую комнатку в местном клубе, где помимо различных предметов этнографии были представлены 25 старообрядческих икон....
Торфяники на площади почти 0,5 га загорелись 28 июня в районе Короватичей, рассказал первый заместитель начальника РОЧС Андрей Курятников....
В программе про «День вышиванки», вышедшей 2 июля на телеканале СТВ, журналисты замазали «Погоню» и БЧБ-флажки за спиной руководителя «Арт-усадьбы» Павла Белоуса. Он дава...
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Сети снимки подросших наследников, которых у него двое — 17-летний сын Аполлон и 24-летняя дочь Серафима. Фотографии сопровождаются комментариями, ...
Минчанин Андрей, посмотрев парад в День независимости, решил приобрести ванну из инсталляции компании «Керамин». Однако оказалось, что предприятие ванны не производит, а ту, что му...
Организаторы обещают самые красивые автомобили и мотоциклы нашего региона в одном месте.
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