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Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

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  • 05 июля 2017, 14:36
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона в ближайшие две недели.



gomel.today

Места: Гомель (19624)

Метки: Авто (4228), Главное (5156), Область (4291)

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