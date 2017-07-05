Пьяный гомельчанин устроил разборки с 90-летней женщиной

Во дворе одной из многоэтажек пьяный гомельчанин ударил тростью 90-летнюю женщину.
Мужчина предпринял попытку завести душевную беседу с пенсионерками, но не смог удержаться в вертикальном положении и рухнул под ноги одной из женщин. Он ухватился за тросточку дамы, которая в испуге вцепилась в деревянную помощницу еще сильнее: 90-летняя женщина не в состоянии передвигаться самостоятельно.
Пьяный нахал все-таки вырвал трость и ударил старушку в висок. На крики матери из окна многоэтажки выглянула ее дочь и тут же бросилась на подмогу. Тогда мужчина ударил пенсионерку по руке и начал стягивать ее с лавочки на землю, громко крича и ругаясь.
К счастью, в этой ситуации никто серьезно не пострадал.
Как рассказала старший следователь 1-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Республики Беларусь Ирина Пинчукова, в отношении нарушителя общественного спокойствия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь. За особо злостное хулиганство мужчина может быть наказан ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением на срок до 10 лет.
Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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