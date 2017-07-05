Без средств защиты и с 3,08 промилле. Мрачные подробности происшествия с женщиной, которой станком отрезало руку

9 марта на предприятии «Промдревсервис» женщине станком отрезало руку. Работница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

49-летняя Лариса должна была распиливать брус и доски на торцовочном станке. В обеденный перерыв женщина решила выпить, а затем продолжила опасную работу, периодически прикладываясь к бутылке. По словам пострадавшей, ее никто не контролировал и во время работы не подходил.

Около половины пятого рукав кофты захватило незащищенной частью пилы и левая рука угодила в станок. Беспощадная сталь отрезала женщине кисть.

Коллега Ларисы, который тоже находился в цеху, вызвал скорую и оказал пострадавшей первую помощь. Медики областной клинической больницы отнесли повреждение к числу тяжелых производственных травм, а в крови рабочей обнаружили 3,08 промилле алкоголя.

Причинами несчастного случая послужили сразу несколько факторов: эксплуатация станка, в котором не было исключено соприкосновение одежды и режущего инструмента, отсутствие средств индивидуальной защиты, недостаточный контроль за дисциплиной и работа в нетрезвом виде, сообщает издание «Маяк». Расследование несчастного случая установило, что на предприятии допускалось несвоевременное проведение инструктажа, не контролировалось соблюдение законодательства по охране труда, отсутствовали обязательные медосмотры на предмет опьянения.

К слову, аналогичный случай произошел здесь около трех лет назад. Тогда мужчине на торцовочном станке травмировало левую руку из-за того, что рукав куртки попал под незащищенную часть пилы.

Районный исполком признал работу по охране труда на «Промдревсервисе» неудовлетворительной. Предприятию запретили эксплуатировать торцовочные станки, на которых не исключено соприкосновение одежды и режущего инструмента. Чиновники поручили лесопилке обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты и организовать медосмотры.