Гомельчанин посылал на российские предприятия письма с сообщениями о взрывных устройствах.

История началась ещё в прошлом году, когда 54-летний мужчина хотел устроиться в Гомеле торговым представителем Полоцкого предприятия. Несколько дней он ходил на работу, но в трудоустройстве ему отказали.



«Обидевшись на регионального менеджера, от которой он услышал отказ, житель областного центра придумал план мести, — рассказали в первом следственном отделении Гомельского городского отдела Следственного комитета. — В адрес двух российских предприятий он отправил электронные письма, в которых сообщалось, что на их территории находятся взрывные устройства. Первое сообщение пришло в администрацию Киришского нефтеперерабатывающего завода Ленинградской области, второе — на Новосибирский металлургический завод. Для обратной связи вместе с информацией о взрывных устройствах мужчина оставлял электронный адрес регионального менеджера, на которую затаил обиду».



Отреагировав на серьёзное содержание посланий, сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации установили, с какого адреса приходили письма, и связались с белорусскими коллегами. Отправителем оказался гомельчанин, состоящий на учёте в психиатрическом диспансере.



В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело по ст. 340 УК РБ «Заведомо ложное сообщение об опасности». Дело передано в прокуратуру. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым.



Ранее в 2004 году к нему уже применялись меры принудительного лечения в психиатрической больнице с усиленным режимом наблюдения. Тогда он тоже «минировал» различные предприятия и учреждения.