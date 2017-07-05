Пьяный мозырянин ударил гражданку России ножом в шею

Мужчина за совершенное преступление может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Сотрудники милиции задержали в Мозыре местного жителя, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений гражданке России, сообщили Sputnik во вторник в Департаменте охраны МВД Беларуси.

По информации правоохранителей, 56-летний мужчина был задержан на месте совершения преступления.

«Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в шею неработающую гражданку России 1967 года рождения», — сообщили в департаменте.

Там также рассказали, что женщина получила травму, относящуюся к категории тяжких, и была госпитализирована.

В отношении жителя Мозыря, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения): санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.