Пьяный мозырянин ударил гражданку России ножом в шею

Мужчина за совершенное преступление может лишиться свободы на срок до восьми лет.
Сотрудники милиции задержали в Мозыре местного жителя, который
подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений гражданке России,
сообщили Sputnik во вторник в Департаменте охраны МВД Беларуси.
По информации правоохранителей, 56-летний мужчина был задержан на месте совершения преступления.
«Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в шею
неработающую гражданку России 1967 года рождения», — сообщили
в департаменте.
Там также рассказали, что женщина получила травму, относящуюся к категории тяжких, и была госпитализирована.
В отношении жителя Мозыря, который ранее уже привлекался к уголовной
ответственности, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147
Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного
повреждения): санкция статьи в качестве максимального наказания
предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
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