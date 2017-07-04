Утверждены планы строительства в Гомеле на 2017 год

Гомельский городской Совет депутатов утвердил Инвестиционную программу города Гомеля на 2017 год.
Инвестиционной программой города Гомеля в 2017 году планируется направить из городского бюджета на объекты строительства 3 903 286,75 белорусского рубля.
В том числе для реализации программы в сфере ЖКХ в 2017 году планируется потратить 2 572 886,75 рубля, на объекты капитального ремонта и модернизации в сфере образования предусматривается 1 243 000 рублей, на объекты капитального ремонта и модернизации в сфере здравоохранения — 61 300 рублей, на финансирование объектов, подлежащих оборудованию средствами системы видеонаблюдения — 26 100 рублей.
В перечень объектов строительства вошли:
1. Реконструкция ул. Шевченко в г. Гомеле (разработка предпроектной документации)
2. Капитальный ремонт путепровода «Сельмашевский» в г. Гомеле (разработка предпроектной документации)
3. Устройство системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в административном здании горисполкома по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16
4. Капитальный ремонт с элементами модернизации наружного освещения набережной р. Сож на участке от Лебяжьего пруда до речного порта в городе Гомеле
5. Устройство ограждения по улице Полесской в г. Гомеле
6. Проектирование и строительство (реконструкция) новых уличных распределительных газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан
7. Система видеонаблюдения Привокзальной площади в г. Гомеле (разработка предпроектной документации)
8. Капитальный ремонт ул. Хатаевича на участке от ул. Советской до ул. Чехова в г. Гомеле
9. Замена тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
10. Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях образования
11. Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях здравоохранения
12. Система видеонаблюдения площади Ленина в г. Гомеле (разработка предпроектной документации)
13. Система видеонаблюдения площади Труда в г. Гомеле (разработка предпроектной документации)
14. Система видеонаблюдения площадки зоны отдыха «Пруды» по ул. Ильича, д. 126а в г. Гомеле (разработка предпроектной документации).
Напомним, что в 2016 году объем финансирования Инвестиционной программы составлял 6139,6 тысяч рублей. Таким образом по сравнению с прошлым годом объем Инвестиционной программы сократился на 36%.
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