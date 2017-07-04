Уличное искусство зависит не только от артистов. Как местная власть ограничивает проведение мероприятий

1 июля в рамках проекта Городские собрания ГДФ состоялась встреча «Уличные мероприятие и закон: что нужно знать организатору?».

Выбор темы был обусловлен интересом гомельчан к проблеме уличного искусства: в июне на встречу на схожую тематику пришло около 50 человек. Участники указывали на сложности организации уличных концертов и конфликты с милицией. Несмотря на то, что законодательство не запрещает выступать на улице, по итогам встречи осталось немало вопросов, в т.ч. нужно ли творческим людям получать разрешение на проведение мини-концертов.





В качестве эксперта июльского собрания была приглашена магистр международного и европейского права, юрист ПЦ «Весна» Анастасия Лойко. Анастасия организовала ролевую игру, где самые смелые смогли побывать «в шкуре» госслужащего, милиции, судьи и эксперта ООН. В конце встречи гомельчане обсудили сложности организации уличных мероприятий: пикетов, концентров, собраний жильцов. Журналистка «Сильных новостей» зафиксировали самые интересные моменты.

Игра или реальность?

По закону мы должны вам дать ответ не позже чем за 5 дней до проведения пикета. До этого времени вам запрещено анонсировать пикет и публично призывать к участию. Однако сразу могу сказать, что вам откажут в проведении этого пикета по 2 причинам:

1. Согласно Решения Гомельского городского исполнительного комитета от 15 августа 2013 г. № 775 «О массовых мероприятиях в городе Гомеле» для проведения пикета определены в городе только 3 места: площадки у сквера на пересечении улиц Барыкина и Войсковой; у стадиона государственного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 7» по ул. Ленинградской, 39а, у здания, расположенного по ул. Юбилейной, 48.

2. По закону вы должны заключить договор со скорой и коммунальщиками.





Слушается дело об административном правонарушении в отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, который обвиняется в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ст.23.34 КоАП). Гражданин находился на пл. Ленина и без разрешения исполкома проводил одиночный пикет, чем нарушил ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий), — участник мероприятия быстро вживается в роль: его речь трудно разобрать, говорит тихо и быстро.





В качестве ответственности предусматривается предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 или административный арест (до 15 суток), — комментирует юрист. — А теперь сцена 4. Соображения Комитета по Правам Человека ООН.





Государство-участник 21 Пакта установило процедуру организации массовых мероприятий и отказало автору в разрешении на проведение запланированных массовых мероприятий, оно наложило ограничение на осуществление права на мирные собрания, — гость мероприятия зачитывает выдержки из дела № 2030/2011 Василия Полякова.

Пикет, концерт и собрание жильцов

Юрист заостряет внимание, что все могут оказаться на месте активиста, который хотел провести пикет: Наш власть очень широко трактуют законодательство. Под термин «пикетирование» можно подвести что угодно. Это совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте. Люди могут делать или не делать что-либо, быть с плакатами или без. Иначе говоря, выступления музыкантов, акции политиков и даже выражения соболезнований у посольства можно считать пикетом. В таком случае необходимо получать разрешение.

Разрешение исполкомы выдают не всем: причины могут быть политическими. Например, властям не понравится цель инициативы или в этот день будет проводиться другое мероприятие. Достаточно частой причиной отказа становится неверный выбор места: Исполнительные и распорядительные органы могут определять места, в которых запрещено проведение массовых мероприятий. Однако на деле власть определяет места, в которых разрешены мероприятия. Тем самым ограничивает действия граждан больше, чем сам закон.





Процедура получения разрешения для коммерческих организаций другая, поэтому творческие коллективы могут объединяться и проводить разовые концерты. Вместе с тем, проведение таких мероприятий является сложным с финансовой и временной точки зрения. Выходом может стать сотрудничество с какими-либо госучреждениями, торговыми центрами, ресторанами, а также согласование с исполкомом арт-площадок, процедуры получения доступа к ним (как сделано в Минске).

Участники городского собрания в шутку предлагали варианты обойти жесткие нормы, например, провести мероприятий в очереди за квасом или у вокзала, притворившись дачниками. Однако в конце было решено, что необходимо написать обращение и согласовать с исполкомом видение развития культурной составляющей города.