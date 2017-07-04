Праздничные мероприятия на Купалье в Гомеле пройдут 6 июля

6 июля народный праздник Купалье приглашает гомельчан и гостей города посетить площадки областного центра.
В Центральном районе в 17.00 на озёрах по улице Макаёнка пройдёт районный народный праздник «Купалье». Здесь жители и гости города смогут принять участие в спортивных состязаниях, мастер-классах по плетению кукол-купалинок и веночков, узнать судьбу по гаданиям и предсказаниям. Для самых маленьких будет работать детская развлекательная площадка.
В Советском районе праздник начнётся в 17.30 в микрорайоне «Любенский» по улице Мележа и порадует гомельчан масштабной концертно-развлекательной программой, хороводами, конкурсами на лучший образ Купалинки и лучший купальский венок. Запланировано сжигание куклы Мары, бой мешками, работа интерактивной площадки по плетению венков.
В Железнодорожном районе на каскаде озёр микрорайона Гомсельмаш в 18.00 стартует народно-обрядовый праздник «Красочное Купалье», во время которого выступят творческие коллективы и покажут яркое тематическое театрализованное представление.
А в 20.00 в торгово-развлекательном центре «Секрет» состоится музыкально-развлекательная программа «Купалье» с участием коллективов Городского центра культуры.
Самое обсуждаемое
Очередная ошибка кассира. В Гомеле ищут мужчину, присвоившего в банке лишние деньги
Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси
В Речице отменили концерт Калины, шансонье винит оппозицию
Лукашенко хочет хозяйственного использования Чернобыльской зоны: «Даже в страшном сне не могли представить себе то, что сейчас происходит»
Комплимент Чайковскому: в Гомеле засветилась клумба-рояль
Видеофакт: на Советской вместо газона стригли песок
Фоторепортаж: в Гомеле прошел парад ко Дню Независимости