Праздничные мероприятия на Купалье в Гомеле пройдут 6 июля

6 июля народный праздник Купалье приглашает гомельчан и гостей города посетить площадки областного центра.

В Центральном районе в 17.00 на озёрах по улице Макаёнка пройдёт районный народный праздник «Купалье». Здесь жители и гости города смогут принять участие в спортивных состязаниях, мастер-классах по плетению кукол-купалинок и веночков, узнать судьбу по гаданиям и предсказаниям. Для самых маленьких будет работать детская развлекательная площадка.



В Советском районе праздник начнётся в 17.30 в микрорайоне «Любенский» по улице Мележа и порадует гомельчан масштабной концертно-развлекательной программой, хороводами, конкурсами на лучший образ Купалинки и лучший купальский венок. Запланировано сжигание куклы Мары, бой мешками, работа интерактивной площадки по плетению венков.



В Железнодорожном районе на каскаде озёр микрорайона Гомсельмаш в 18.00 стартует народно-обрядовый праздник «Красочное Купалье», во время которого выступят творческие коллективы и покажут яркое тематическое театрализованное представление.



А в 20.00 в торгово-развлекательном центре «Секрет» состоится музыкально-развлекательная программа «Купалье» с участием коллективов Городского центра культуры.