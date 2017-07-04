И вкусно пообедать, и праздник отгулять: сеть столовых «Три перца» готова к свадебному сезону

Уже на протяжении пяти лет сеть банкетных залов дарит незабываемые воспоминания молодоженам в первые минуты супружеской жизни, радует ребят на детском празднике и позволяет отпраздновать юбилей без удара по кошельку.

В выходные дни перед сотрудниками «Трех перцев» стоит ответственная задача — превратить мероприятие клиента в роскошное торжество. Аренда столовой для банкета — это оптимальный вариант для тех, кто не хочет весь день накануне праздника провести на кухне, а после прийти на мероприятие уставшим и обессиленным. Салаты, овощные и холодные закуски, гарниры, мясные и рыбные блюда, десерты — повара сутки напролет создают кулинарные шедевры, чтобы не разочаровать ни вас, ни ваших гостей.









Минимальный заказ на детский праздник — всего 15 рублей с человека, празднование юбилея обойдется в 20 рублей, за корпоратив нужно выложить 25 рублей, а свадебный стол будет стоить всего 35 рублей с человека. Подробно ознакомиться с банкетным меню можно на сайте.









Для банкетов предлагают три зала: один из них находится в здании «Белтелекома» по адресу пр-т Ленина, 1 и вмещает до 100 человек, два других — в ГЦК по адресу ул. Ирининская, 16 вместимостью до 300 и до 100 человек.









Но самое заманчивое предложение от «Трех перцев» предназначено для молодоженов — празднование торжества в шатре. Стоит только отказаться от стандартного сценария и добавить нотку оригинальности, и ваше бракосочетание даже через десятилетия будут вспоминать не благодаря пожелтевшим фотоснимкам, а за счет непередаваемых эмоций, полученных в тот день. Праздник на свежем воздухе открывает неограниченные возможности: есть место и для танцпола, и для фейерверка, и для файер-шоу, и для запуска небесных фонариков. Кстати, цены на это удовольствие тоже невысокие — 55 рублей с человека.











«Три перца» не ограничиваются банкетами. Каждому гомельчанину по карману вкусно пообедать и даже попробовать не свойственные для столовой блюда. По будним дням с 10.00 до 16.00 здесь всегда отрыты двери для желающих быстро и недорого перекусить.





В Гомеле есть четыре столовых от «Трех перцев»:

— здание «Белтелекома» по адресу пр-т Ленина, 1;

— Институт МЧС по адресу пр-т Речицкий, 35А;

— Дорожно-строительный колледж по адресу пл. Труда, 1;

— Машиностроительный колледж по адресу ул. Объездная, 2.









Большой выбор блюд в сочетании с низкими ценами делают данную сеть столовых востребованной среди жителей нашего города. Так, например, за рассольник, салат «Оливье», картофельное пюре, жареный минтай и чашку чая придется заплатить примерно 3.5 рубля. Помимо бюджетных блюд, гостей ждет сюрприз от шеф-повара: в меню можно найти шашлык по-сахалински, куриный брусочек с творогом и даже чикен бургер.









Вне зависимости от характера мероприятия, удовольствие от праздника в «Трех перцах» получат все. Свадебный сезон в разгаре, а значит, самое время поторопиться и забронировать зал на нужную дату. Сделать это можно по телефону +375 (44) 77-45-777.

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Телефон: +375 (44) 77-45-777