Показ мод, бьюти-зоны и розыгрыш ювелирных украшений: в Гомеле прошла уникальная вечеринка европейского уровня

15 июня в ресторане «Чабарок» прошла одна из самых грандиозных и уникальных вечеринок года!





На летней террасе под открытым небом в честь дня рождения модного проекта о красоте и вдохновении «Найди свой стиль» собралось более ста человек. Поддержать организаторов мероприятия пришли участницы проекта, представители СМИ города и республики и все те, кто неравнодушен к моде и красоте. Развлекательная программа, бьюти-зоны, показ мод и розыгрыш ценных призов — чем еще запомнился день рождения PartyStyle?

Что такое проект «Найди свой стиль»?

Первый и, пожалуй, единственный модный проект о красоте и вдохновении в Гомеле! На протяжении года команда профессионалов в области красоты работала с гомельчанками и дарила им красоту и уверенность в себе. Визажист, стилист, парикмахер, фотограф, видеограф, бизнес-тренер, журналист помогали женщинам обретать веру в себя и свою привлекательность. Главная цель проекта — подарить позитивные эмоции. За год социально-образовательный проект «Найди свой стиль» вышел на республиканский уровень и открыл несколько направлений в своей деятельности.





Сегодня команда работает с крупнейшими республиканскими и областными порталами, а поклонников проекта с каждым разом становится все больше и больше. Но самый главный результат, которого добились авторы проекта — журналист Евгения Крещук и имидж-стилист Марина Кабадарян — жизнь девушек после участия меняется кардинальным образом! Кстати, это и было продемонстрировано на вечеринке в честь дня рождения «Найди свой стиль», где собрались практически все участницы проекта. Если вы хотите изменить жизнь, но не знаете с чего начать — вам сюда!

Cалон красоты под открытым небом и четыре фотозоны

Организаторы поставили высокую планку — модная вечеринка на европейском уровне. Рискнули — и не прогадали с выбранным форматом. Вечеринка «PartyStyle» на летней террасе под открытым небом собрала более сотни гостей, среди которых партнеры и спонсоры проекта, представители белорусского шоу-бизнеса и fashion-индустрии. Организаторы вечеринки отмечают, что над идеей вечеринки и ее воплощением работала яркая команда профессионалов, которая стремилась, прежде всего, создать незабываемый летний вечер и дать возможность всем присутствующим насладиться живой музыкой. Вход осуществлялся строго по пригласительным и билетам, дизайн которых, кстати, отражал общую тематику мероприятия. Продуманный дизайн, яркие цвета и, конечно же, приятная на ощупь бумага от самой вежливой типографии города Grafman.





Солнечный летний день и девушки приятной внешности встречали гостей на входе в ресторан.Здесь же можно было оставить заявку на участие в розыгрыше призов и отправить ее в лотерейный бочонок. Живая музыка и скрипка создавали приятную легкую атмосферу теплого дружеского вечера. Девизом праздника стала фраза «Все для женщин»! Забегая вперед, стоит отметить, что каждая гостья ушла наполненная новыми впечатлениями, эмоциями и позитивом.





Формат вечеринки кардинально отличался от всего, что было в Гомеле: прямо на празднике для гостей работали бьюти-зоны и мастера в сфере красоты, а также специально установленные четыре фотозоны и профессиональные фотографы. Благодаря опытным рукам визажистов компании MaryKay под руководством Ирины Белявской и косметологам спа-салона «Клеопатра» девушки могли прямо на празднике сделать себе макияж и попробовать одну из самых популярных спа-процедур. Каждая гостья могла почувствовать себя настоящей королевой: ухоженной, стильной и привлекательной женщиной. Для этого профессиональные визажисты давали индивидуальные советы по уходу за кожей и декоративному макияжу, а опытные косметологи спа-салона всем желающим предлагали расслабляющий массаж лица. Причем необычный массаж лица, а с использованием льда! Вот такие приятные подарки получили все, кто пришел на этот праздник. Но даже это еще не все!





Многие гости не смогли уйти и без временного тату, которые с удовольствием рисовала хной мастер мехенди Лона Малиновская. Прикоснуться к прекрасному и ощутить себя настоящей королевой красоты можно было благодаря презентации косметики Tiande и дегустации парфюма от магазина Bilon. Для тех, кто обожает готовить и не представляет своей жизни без книги рецептов и постоянных кулинарных авантюр сеть магазинов фирменной техники «Гефест» подарили скидочные купоны. Для творческих людей и всех неравнодушных к изделиям ручной работы была организована выставка кукол ручной работы «Тильда» от Ирины Фирсовой (кстати, именно после участия в проекте «Найди свой стиль» Ирина начала активно заниматься куклами) и работы из кожи и дерева Веры Мишиной.





В итоге на мероприятии собралась вся творческая элита города! Организаторы хотели показать, что любое хобби можно превратить в любимую работу и получать от этого не только деньги, но и несказанное удовольствие. Главное — верить в себя, свои силы и не бояться идти на пути к своей мечте.





Кто же не любит фотографироваться, особенно когда есть целых четыре фотозоны и несколько профессиональных фотографов!Сотни фотовспышек, десятки минут отснятого видеоматериала и, конечно же, неумолкающие звуки камеры гостей — запечатлеть каждую минуту вечеринки жаждали все. Мимо яркой и оригинальной фотозоны от студии стильных торжеств «Whiteforest» в лице Татьяны Аноховой, яркой растяжки с морскими мотивами от магазина косметики и парфюмерии Bilon, разноцветных шариков от студии AiryMood.by и, конечно же, мимо кресло-гамака от ресторана «Чабарок» не могла пройти ни одна девушка!





Показ мод, развлекательная программа и искрометный юмор ведущего

Проект «Найди свой стиль» помогает девушкам и женщинам находить свой особенный стиль в одежде, что и было продемонстрировано на вечеринке PartyStyle! Как говорит автор проекта и стилист Марина Кабадарян, тренд этого сезона — это принт «полоска». К тому же именно в летний сезон актуальна одежда в морском стиле, которая будет уместна не только на пляже, но и в городе. Вместе с сетью магазинов модной одежды Bonito и Stіleи моделями подиум школы Сергея Нагорного на празднике были продемонстрированы самые популярные луки сезона 2017.

Красивое дорогое белье хоть и не видно, зато самооценку повышает! Для каждой женщины покупка нижнего белья — это целый ритуал, особенно, когда атмосфера в магазине уютная и приятная. И это, конечно же, о салоне «Неглиже». Второй показ открыли самые элегантные и женственные комплекты нижнего белья.





Окунуться во Францию и почувствовать на себе восторженные мужские взгляды стало возможным благодаря показу вечерних платьев популярного французского бренда EleniViare. Эти платья помогают подчеркнуть достоинства каждой женщины и позволяют почувствовать себя элегантной и привлекательной леди. Дополнила вечерние образы роскошная бижутерия интернет-магазина sultana.by. Дополнили показы повседневных образов и белья стильные брендовые очки от сети магазинов Элит Оптик.





Весь вечер отвечал за веселоенастроение гостей и был «голосом» праздника талантливый и харизматичный ведущий Игорь Бобров. Именно его юмор и профессиональный подход к делу создавали непринужденную дружескую атмосферу вечера. Открывал каждый блок мероприятия молодые талантливые скрипачи Екатерина Сафонова и Никита Шилобод. Радовала гостей исполнением музыкальных композиций Анна Клундук — победительница конкурса «Принцесса ГГТУ» и солистка студии «Стиль».

Заряжали гостей позитивом и энергией известный гомельский певец Виталий Сычев и молодой исполнитель Дмитрий Лось. Студия танца «Aevum» продемонстрировали горячий танец в современном стиле, а хореограф Анастасия Чугай исполнила для гостей несколько номеров в разных танцевальных направлениях с использованием настоящего огня! Помогала с организацией праздника свадебный координатор Елена Тюренкова. Но, как говорится, без хлеба зрелищ не бывает! Сыр в панировке, чернослив с арахисом, бекон на шпажках, свежий лосось и сочные фрукты могли попробовать все гости вечеринки.





В день рождения принято получать подарки, но и тут организаторы вечеринки Евгения Крещук и Марина Кабадарян решили удивить своих гостей! Они решили не только уделить внимание партнерам и гостям вечеринки, но и порадовать их приятными подарками и букетами от сервиса по доставке цветов Jasminka.by и мастерской съедобной флористики Veget_bouquet. В конце вечера состоялось, наверное, самое долгожданное событие — розыгрыш ценных призов от партнеров!

Сертификаты от студии красоты «Estel», абонемент в фитнес-центр «Тонус плюс», наборы духов от магазина Bilon, сертификат от автомойки Radial, шопинг со стилистом Мариной Кабадарян, путешествие в Одессу от турагентства «Время путешествий», сертификат на юридическую консультацию от адвокатского бюро "Сфера права«,скидочные купоны на польскую обувь от магазина «Обувь Сити», сертификаты на макияж и прическу от Екатерины Серенковой и Ксении Галковской, фотосессию от Надежды Городецкой, подарок от студии праздников «Whiteforest» и, конечно же, три ювелирных украшения от мастерской «Сапфир-Диамант» — все эти подарки отправились к гостям праздника! Кстати, разыгранные сережки, браслет и кольцо принадлежат рукам ювелира, который делал знаменитый крест для гомельского певца Сереги и бронзовые статуэтки на «Славянский базар» в Витебске. В итоге с подарками ушли практически все гости вечеринки!

Окончание вечера также не могло не запомниться. Всем, кому удача в розыгрыше призов не улыбнулась, могли запустить шарики в небо и загадать желание. Организаторы мероприятия обещали, что оно должно обязательно сбыться!

Как отмечают многие гости, мероприятие было действительно организовано на высоком профессиональном уровне. «Мы хотели создать нестандартное мероприятие для наших женщин, где они смогли бы себя почувствовать красивыми, привлекательными и уверенными в себе женщинами! Билеты на вечеринку были проданы за несколько дней в два раза больше, чем мы планировали. К нам приехали гости не только из Гомеля, но и из Минска и других областей Беларуси. Мы не ожидали такого ажиотажа, но были очень рады всем, кто разделил с нами этот праздник. Действительно, ничего похожего в Гомеле еще не было, но мы рискнули и не прогадали! Все наши гости были довольны, после вечеринки очень многие присылали слова благодарности за нашу работу. Это, конечно же, и было нашей целью — подарить приятные эмоции женщинам. Сейчас мы готовим еще один масштабный женский проект, о котором очень скоро подробно расскажем» — отмечает один из организаторов мероприятия Евгения Крещук. Организаторы вечеринки выражают особую благодарность команде проекта, без которых праздник не состоялся бы:

Визажисты, стилисты по волосам: Екатерина Серенкова, Ксения Глаковская, Алла Шалаш, Людмила Прохорова

Фото/видео: Марианна Михалкович, Надежда Городецкая, Ольга Гузь, Светлана Лазаренко, Андрей Моисейков, Влад Грачев и студия PR-intro, Николай Макаревич, творческое объединение «NAZMOVIES»