Проник в общежитие и зашёл в незапертую комнату: гомельский школьник подозревается в убийстве 24-летнего мужчины

Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении учащегося одной из школ Гомеля по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 16-летний подросток подозревается в убийстве мужчины, 1993 года рождения.

— При проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ночь с субботы на воскресенье подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в общежитие на улице Владимирова, зашёл в незапертую комнату и нанёс незнакомому мужчине удары ножом, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области Мария Кривоногова. — От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого по горячим следам. С его участием проведён ряд следственных действий, в том числе проверка показаний на месте происшествия с применением видеозаписи. Допрашиваются свидетели, собирается характеризующий материал на подозреваемого и его родителей. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что подозреваемый воспитывался в неполной семье, так как мать лишена родительских прав. Отец подростка привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Семья состоит на внутришкольном учёте как находящаяся в социально-опасном положении. Несовершеннолетний состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

Следователи устанавливают мотив и обстоятельства совершенного преступления.