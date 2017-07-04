В гомельской инфекционной больнице из-за возгорания мебели эвакуировали 26 человек

В Гомельской областной инфекционной клинической больнице из-за задымления эвакуировали 26 человек, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Сообщение об инциденте в отделении кишечной инфекции больницы поступило 3 июля в 6 утра. Выехавшие на место спасатели обнаружили задымление в процедурном кабинете. Из отделения были эвакуированы 26 человек: 22 пациента и 4 медработника.

Пострадавших нет. Повреждена мебель в процедурном кабинете. Больница работает в штатном режиме. По факту инцидента проводится проверка.