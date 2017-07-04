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«Сьвята вышыванкі» на сьвяткаваньні Дня Незалежнасьці ў Гомелі: мясцовыя кіраўнікі ў звычайнай вопратцы

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  • 04 июля 2017, 10:26
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На сьвяткаваньні Дня Незалежнасьці ў Гомелі, апроч традыцыйнага шэсьця і мітынгу, ладзіўся музычна-тэатралізаваны канцэрт «Сьвята вышыванкі».

Вядоўцы і выступоўцы адзначалі, што ў вышыванках, ручніках праз «сымбалі жыцьця й веры да нас дайшлі чароўныя вобразы духоўных традыцыяў продкаў», што вышыванкі — «частка старажытнай беларускай культуры».

Дарослыя й дзеці дэманстравалі строі з вышытымі беларускімі ўзорамі разнастайнай каляровай гамы.

На канцэрце прысутнічалі мясцовыя кіраўнікі, але ніхто зь іх не апрануў нацыянальнай вышыванкі.



Радыё Свабода

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